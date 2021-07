Las dudas de Claudio Borghi con los participantes en la Copa Chile: "No sé si están poniendo todo"

La eliminación de Universidad de Chile y Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Chile, además de la pobre presentación de La Serena ante Colo Colo, dejaron mal sabor de boca en el entrenador y comentarista Claudio Borghi.

El Bichi dialogó con La Redgoleta de RedGol y manifestó su preocupación por el nivel que han mostrado los equipos en el torneo copero, en el que el Cacique quedó como gran favorito para alcanzar la corona.

"A mí esta Copa Chile no me está dejando conforme en algunos partidos. En algunos partidos me falta algo. No sé si quieren perderlo, pero no están poniendo todo lo que realmente me gustaría ver", sentencia el ex DT de la selección chilena y el cuadro albo.

"No hay tantos goles de diferencia, de 7 a 1, entre La Serena y Colo Colo. No hay diferencia marcada entre Everton y la Católica. No hay la diferencia entre Fernández Vial y la U de Chile. Hay resultados que me llaman la atención", puntualiza el ex mundialista argentino.

"No sé si los están tomando con toda la... no digo seriedad... pero sí con toda la posibilidad de seguir creciendo. Quizás hay otros compromisos u otros eventos que les parecen más interesantes", lamenta.

Everton dio la sorpresa y eliminó con justicia a Universidad Católica de la Copa Chile. Foto: Agencia Uno

Borghi cree que hay que analizar la modificación reglamentaria que obliga a la utilización de jugadores juveniles. "Es muy interesante, pero hay equipos que no cumplen todavía con la calidad de jugadores para poner", advierte.

"Pasas de un jugador de Colo Colo o de Católica como Salomón, que ya tiene partidos en Primera y se va afirmando, a otro que no tiene ningún tipo de experiencia. Ahí están las dificultades. Y más teniendo en cuenta de que los juveniles hace mucho que no juegan", complementa.

Las dudas que deja Gustavo Poyet



Claudio Borghi también se toma el tiempo para analizar lo mostrado por Universidad Católica, que fue eliminada de la copa por Everton y tiene un altísimo desafío en dos semanas más: el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"La línea de tres me encanta, encuentro que es la mejor forma de jugar, pero necesita coordinación y mucho trabajo. No soy tan irrespetuoso como para decir que no la trabajó Poyet porque no lo sé, no he participado de entrenamientos para saberlo. Pero la verdad es que se vio muy mal", subraya el ex técnico de Boca Juniors.

En ese sentido, puntualiza que "la línea de 3 es para apretar en los costados, con cinco o siete jugadores, pero aquí se metían al área buscando protección y por eso fue tan importante (Maximiliano) Cerato. Arrancaba de veinte metros antes, con el balón dominado contra Salomón, que no puede hacer muchas cosas", explica.

Pero el técnico uruguayo también ha tenido problemas para comunicarse con la prensa y Borghi advierte una incomodidad después de que Poyet le reclamara a un reportero por haber adelantado la formación del equipo.

Gustavo Poyet ha tenido varios roces con la prensa durante su paso por Universidad Católica. Foto: Agencia Uno

"Por el nivel de discusión, Poyet tenía que decir públicamente que adentro tiene un sapito que está contando cosas y no corresponde. Yo creo que mandó un doble mensaje: al periodista, que deje de proponer esto, y mandó un mensaje a su plantel: dejen de contar cosas", arguye.

De todas manera, Borghi entiende que las circunstancias no son las mejores. "Uno a veces se va mosqueando con la pregunta, con el nivel de pregunta, con la poca capacidad de preguntar. Las conferencias de prensa post partido perdido son tremendas, créeme que es así", completa.