Christiane Endler espera la Champions League triste por el Sename: "¿Cómo puede seguir pasando y no se hace nada?"

Este miércoles era un día esperado por Christiane Endler. Desde las 14:00 horas, la arquera y capitana de la selección chilena salta a la cancha junto al PSG para disputar los cuartos de final de la Champions League femenina ante las campeonas, Olympique de Lyon.

Pero lo ocurrido en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, sede de Sename en Providencia, la sacó de su concentración. Y es que la revelación de un video en redes sociales donde se escuchan maltratos a niños que deberían ser protegidos por el Estado indignó a todos en nuestro país.

Tiane no fue la excepción y, pese a que su foco está puesto en vencer a las monarcas de la Champions League, se dio el tiempo de dejar clara su postura. A través de sus redes sociales, la arquera hizo un fuerte cuestionamiento a las autoridades.

El enojo de Tiane Endler por lo ocurrido en el Sename de Providencia.

Endler publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se refería al registro en el centro del Sename. Ahí, la capitana de la Roja aseguró no entender el actuar, calificándola de "terrible". Pero eso no fue todo, ya que se lanzó contra quienes resulten responsables.

"¿Cómo puede seguir pasando todavía esto y no se hace nada?", dijo Endler con molestia. Y es que no es primera vez que los niños de dicha entidad sufrir maltratos por parte de sus cuidadores, algo que parece no existir para las autoridades.

Por ahora, Endler se enfoca en el importante encuentro que tendrá esta tarde. De locales, el PSG quiere aprovechar de romper la mala racha en la Champions y así quitarle la corona de sus manos al Lyon, con quien compite palo a palo tanto a nivel internacional como en Francia.

