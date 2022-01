Gran revuelo generó hace algunos días el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, al presentar a los nombres que conformarán su gabinete de 24 ministros, donde en el Ministerio del Deporte asumirá la exfutbolista de la selección chilena Alexandra Benado para sustituir a Cecilia Pérez.

Inmediatamente después de eso en redes sociales circuló una grave denuncia en su contra de parte de ex funcionarios de Londres 38, donde fue Coordinadora General desde 2017 hasta poco antes de su designación en el gabinete, por malos tratos y abuso laboral.

Y recientemente fue la mejor arquera del mundo, Christiane Endler, quien tuvo palabras para referirse a Benado, con quien compartió en distintos ámbitos a lo largo de su carrera, y en medio de las delicadas quejas en su contra destacó que es una mujer con buenos valores.

Por eso, la actual capitana de La Roja habló con Agencia EFE sobre la ex portadora de la jineta del Equipo de Todos e indicó que "la conozco hace muchos años, jugamos juntas en el selección, fue mi entrenadora. Me parece genial que una mujer pueda hacerse cargo de esta importante labor". Y justo tras eso Tiane se la jugó toda con un importante consejo.

La cuidatubos del Olympique de Lyon apuntó que "el fútbol es el deporte más popular en Chile", pero igualmente advirtió que "hay otros muchos que necesitan el apoyo del gobierno". Por eso, envió un sentido mensaje a Benado para que siga "sus convicciones y su forma de trabajar, porque la conozco y sé que tiene valores importantes".

Junto con eso también tuvo palabras para hablar al respecto de lo que viene para su carrera después de ganar el premio The Best como la mejor del mundo en su posición. "El sueño es ganar la Liga de Campeones, por eso vine aquí (Lyon). Espero que podamos llegar a esa final, aún no tuve la oportunidad de jugar una", destacó.

Y para empezar a concretar ese sueño tendrá que jugar primero los octavos de final de la UEFA Champions League femenina, donde enfrentará junto a sus compañeras a la Juventus el 23 de marzo por la ida y el 31 del mismo mes la vuelta para ver si podrán estar en cuartos y alcanzar la meta de levantar la Orejona.