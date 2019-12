Carlos Navarro Montoya: "Deportes Concepción es un ejemplo de perseverancia"

Este domingo, Deportes Concepción consiguió el tan anhelado ascenso y regresó al fútbol profesional después de tres años. El hito no solo es aplaudido en nuestro país sino también afuera, donde destacados futbolistas se mostraron felices por lo ocurrido.

Uno de los más emblemáticos es Carlos Navarro Montoya. El histórico arquero argentino se refirió al momento que vive el león de Collao, al que le guarda un gran cariño. "Para mí, Deportes Concepción es un ejemplo de sentido de pertenencia, de perseverancia porque en un momento tan complejo, solamente el amor de los hinchas pudo mantener y edificar un proyecto que ahora da un paso más al objetivo de volver a Primera División", lanzó en conversación con Radio Futuro.

Además, el ex guardamenta se mostró abierto a ser parte del equipo desde alguna vereda. "Sigo ligado al club en lo afectivo y en el lugar que han querido contar domingo, he estado allí. En el futuro, si la gente de Concepción considera que puedo aportar y estar en el club, para mí sería un honor y un placer. Me han tratado de maravilla a mí y mi familia. El tiempo dirá".

"Es un gran proyecto, sobretodo porque está sostenido por el sentido de pertenencia y eso es fundamental. En el fútbol es tan difícil programar el futuro, lo que yo debo hacer es prepararme, adquirir conocimiento y el tiempo dirá cuál es el compromiso. Uno siempre desea que además del vínculo que uno pueda aceptar tenga un vínculo afectivo que nos une", agregó.

Finalmente, Navarro Montoya alabó a la Roja y pidió mantener el nivel en el futuro. "Para suplantar a esta gran generación y mantener la identidad que le han dado los entrenadores, deben tener un desarrollo en el fútbol formativo muy importante, porque el desafío que tienen es grande. Han tenido una selección y futbolistas extraordinarios", explicó.

"Ojalá puedan, a veces las transiciones son difíciles, es complejo, encontrar entrenadores que sigan generando. Ojalá tengan eso. Es importante también la competencia interna, porque eso es lo que hace mejor a los futbolistas y entrenadores. Ojalá puedan seguir manteniendo una selección respetada y futbolistas que por algo actúan en las mejores ligas del mundo", sentenció.