Carlos Muñoz pide volver a Santiago Wanderers: "He tenido propuestas, pero se puede esperar al club que uno quiere"

Luego de varias semanas de polémica, Santiago Wanderers finalmente consiguió su esperado ascenso a la Primera División. Esto ha hecho no solo que el puerto sea una fiesta, sino que también ha traído de vuelta a viejos amores del club.

Carlos Muñoz es uno de ellos. El delantero terminó su vínculo con Cobresal y, en conversación con La Estrella de Valparaíso, señaló que se ilusiona con un posible regreso al equipo de su vida. "El regreso siempre va a ser parte de lo que quiero. Yo soy hincha del club, me encantaría volver, pero no depende de mí, hay un técnico, están los dirigentes que son los encargados de ver lo que realmente quieren para Primera División, tienen que ver si encajo en los planes y en el perfil del equipo", lanzó.

"Las ganas de uno siempre van a estar, pero entendiendo que las decisiones no pasan por mí. Yo estoy esperando, quedé libre, con el pase en mi poder, entonces estoy viendo, barajando opciones y esperando que se me pueda abrir alguna puerta, pero siempre, lógicamente, van a estar en mi cabeza las ganas de volver a Wanderers", agregó.

Además, Muñoz reveló que estuvo muy cerca de defender nuevamente los colores caturros. "Hubo intención por parte de la dirigencia para que yo volviera, estaban muy interesados en que pudiera ayudarlos a cumplir el objetivo que era subir a Primera División. Finalmente no se dio porque llegaron otros jugadores que el técnico quería y había pedido, yo no estaba en sus planes. Por suerte ahora se cumplió el objetivo y vamos a ver qué planes tiene ahora la institución".

Finalmente, el atacante dejó la puerta abierta a negociar con el club de sus amores. "Ya he tenido propuestas de otros clubes, pero siempre se puede esperar al club que uno quiere. Vamos a ver, tampoco puedo esperar mucho, porque los días pasan rápido y los clubes ya a fin de mes empiezan a entrenar, así que tengo que estar tranquilo, esperando por algunas cositas que me han llegado, pero hasta ahora no he cerrado nada", sentenció.