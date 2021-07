Regreso de hinchas en el Campeonato Nacional queda postergado por una jornada más

La expectativa de la vuelta de los hinchas a las gradas de los estadios del Campeonato Nacional tardará un poco más en hacerse realidad y no será en esta jornada 11 a pesar que las modificaciones que se hicieron en el plan Paso a Paso que da mayores flexibilidades, especialmente a quienes completaron su esquema de vacunación.

Sin embargo, el ansiado regreso deberá aguardar por una fecha más luego de una reunión realizada por todos los clubes junto a la ANFP. La gran piedra de tranca fueron las gran cantidad de exigencias que plantearon las autoridades sanitarias para habilitar los diferentes recintos y quedar habilitados.

Según explicó el periodista de Radio Agricultura, Oscar Garrido, los principales requisitos puestos fueron las acreditaciones que debían cumplir los estadios ante la Seremi de Salud, la definición del protocolo de fiscalización del pase de movilidad y que, además, estarán clausurados los espacios comunes como los baños.

Los partidos que hubiesen podido recibir público que tenían posibilidades de recibir a sus aficionados era el O'Higgins vs Cobresal en Rancagua, Antofagasta vs Santiago Wanderers en el Calvo y Bascuñán, Audax Italiano vs Huachipato en El Teniente, Everton vs Ñublense en el Sausalito, La Serena vs Palestino y Universidad de Chile vs Melipilla en Rancagua.

Queda por ver si la próxima semana habrá la oportunidad que todos los clubes que hagan de local en estadios en fase 3 puedan tener el aforo limitado que tanta expectativa generó en los hinchas del fútbol chileno.