Braulio Leal recrea su golazo de media cancha: "Traté de despistar y le pegué. No lo había practicado nunca"

Este miércoles en el Estadio Monumental se vivió un partido de esos inolvidables luego de que Magallanes y Rangers empataran cinco a cinco en un resultado que no se da todos los días.

Por si fuera poco, Braulio Leal marcó un golazo de media cancha y a 24 horas de su tremendo tanto conversa con Redgol.

"Dicen que con el tiempo por no decir cuando uno se pone viejo, uno observa y escucha más. Cuando nos marcaron el 1-0 me di cuenta que el arquero de ellos se distrajo, que se adelantó y daba instrucciones. Entonces cuando nos hacen el descuento otra vez estaba adelantado y le pego no más. Traté de despistar un poquito y le pegué. No lo practico, fue algo del momento y salió", aseguró.

Respecto a si es primera vez que marca un gol de estas características, el volante cuenta que "sí, primera vez que hago un gol así. De la partida no sé si he visto un gol así y yo nunca. Una vez casi hago un gol de mediacancha por Colo Colo ante Cobreloa, pegó en el palo y la sacó Mele después".

Uno tiende a pensar que en el camarín le llovieron los abrazos y las felicitaciones, pero Braulio Leal dijo que no, que las caras eran largas.

"Poco me dijeron porque estaba caliente por no haber ganado el partido, fue poca la comunicación en ese momento", explica el mediocampista.

Y para el final, Leal lamenta que su gol no pudo ser disfrutado en vivo y en directo por los fanáticos.

"Fue un partidazo la verdad y repito que lástima que no lo dieron en directo para los hinchas de Magallanes y los de Rangers porque fue un partidazo de diez goles de muchas llegadas y cuando hay dos equipos que quieren ganar y tienen propuestas ofensivas, se nota", cerró.