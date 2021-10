Claudio Borghi y Johnny Herrera se enfrascaron en un durísimo cara a cara en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El cruce del Bichi al ex portero ocurrió el pasado jueves tras las polémicas expulsiones de Roberto Tobar a Germán Lanaro y Fernando Zampedri en el partido de Universidad Católica contra Santiago Wanderers.

Johnny Herrera dejó entrever que fue testigo de cosas raras durante su carrera, pero el Bichi Borghi salió al cruce para advertirle que durante su carrera más de alguna vez consiguió triunfos con algún error arbitral que perjudicó al rival.

“Yo me sentí estafado dos veces a los largo de mi carrera. Primero en el campeonato de Wanderers el 2001 cuando estaban peleando con Colo Colo y Universidad de Chile”, dijo Herrera.

El ex 23 de la U añadió: “el presidente del fútbol chileno era Reinaldo Sánchez. Faltaban 10 fechas y el entrenador de Wanderers era Garcés, y lo ponen en la selección. Y cuando jugaba la selección llamaban a dos jugadores del equipo contra el que jugaba Wanderers. A nosotros nos hicieron dos goles offside. Me sentí estafado, estuvo todo muy turbio”.

“Y el 2010, liguilla Copa Libertadores, Audax Italiano contra Unión Española. Nosotros perdemos de visita con un penal en contra en el 94’. En la vuelta a los 20 minutos nos echan a dos jugadores. Empatamos y quedamos eliminados. El árbitro era Pablo Pozo, ahí mismo se retira y el lunes asume la jefatura técnica de los árbitros. Si no da para sospechar…”, sostuvo Herrera.

Ahí salió el Bichi con todo en respuesta: “yo creo que las acusaciones que haces son muy graves, porque esto puede hacer creer a la gente que regalando cargos o haciendo favores puedes ser campeón. Yo jugué varios años y me perjudicaron varias veces, en alguna ocasión me sentí perjudicado, pero en su gran mayoría me dirigieron árbitros malos, no coimeros”, afirmó Borghi.

“Llevo muchos años en la actividad y me molesta que se hagan estas denuncias, salvo que sea en el mismo momento. No me parece que la gente piense que estoy en un medio corrupto. Que si hablo bien de un jugador es porque tengo interés, o en un equipo. Nada más cercano a Colo Colo que yo, pero estuvieron mal expulsados los jugadores de la Católica. Y sale el hincha de Colo Colo y te dice ahora eres de la Católica. No, acá no me contrataron como hincha, me contrataron para hablar huevadas”, agregó el Bichi.

El argumento final de Claudio Borghi no se hizo esperar: el Bichi sentenció que “cuando hay una denuncia como las que haces tú, Johhny… ¿te acuerdas de los partidos que ganaste? Quizás ahí hay uno que ganaste y el árbitro se equivocó contra el rival”.