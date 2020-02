Audax explota por no recibir a Colo Colo en La Florida: “Propusimos varias medidas, como jugar sin público”

A raíz de los incidentes en la última fecha del Campeonato Nacional, las autoridades de la Región Metropolitana no autorizaron jugar el partido entre Audax Italiano y Colo Colo en La Florida, situación que obligó a la ANFP trasladar el encuentro al Estadio Nacional.

Esta situación no le gustó al presidente del club Audino, Lorenzo Antillo, quien expresó su malestar por tener que ceder la localía ante el Popular. De hecho, explicó que ellos propusieron varias alternativas para poder jugar el duelo de la tercera fecha en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Según publicó La Tercera, Antillo señaló que “propusimos varias medidas, como jugar sin público, con aforo reducido o sacar todas las butacas de la galería donde se hubiese ubicado Colo Colo”.

Agregó que ninguno “de esos argumentos fue estimado, básicamente porque la decisión de la Intendencia ya era imponernos salir a jugar al Estadio Nacional”.

No obstante, a pesar de su molestia por no poder jugar de local, el dirigente reconoció que “teniendo en cuenta que si se nos saca es, porque la autoridad no tiene cómo garantizar el orden y la seguridad pública para los vecinos de La Florida, acogimos la imposición para no generarles un problema”.