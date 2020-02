Audax Italiano acusa a la Intendencia Metropolitana de obligarlos a recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional

Un nuevo problema golpea al Torneo Nacional luego que la Intendencia Metropolitana no diera el visto bueno para la realización del partido entre Audax Italiano y Colo Colo en el Estadio Nacional.

En conversación con Radio Cooperativa, el presidente itálico, Lorenzo Antillo, lanzó una dura acusación en contra de la autoridad regional. "Lo que ellos quieren es imponernos el hacer un partido en el Estadio Nacional, una imposición para la que el intendente no tiene facultades, nosotros vamos a acoger y lo vamos a hacer porque estamos pensando en los vecinos de La Florida y en que la autoridad tiene una incapacidad para asegurar el orden y la seguridad pública de los vecinos de nuestra comuna", aseguró el dirigiente.

Lamentándose que "acá se le está dando la razón a los delincuentes y por parte de las autoridades se está adquiriendo el no hacer lo que tienen que hacer, que es asegurar el orden público y la seguridad de las personas".

Antillo reflexiona por último respecto a que el Estadio Nacional tampoco es seguridad de algo. "Me pregunto que si no se puede jugar en La Florida y hemos visto los desmanes del Estadio Nacional, ¿es sinómino de garantía jugar en el Nacional?, el tema no está en el estadio en que se jugeue o no, el tema está en que la autoridad competente tiene que asegurar el orden y la seguridad publica y hoy no lo está haciendo", cerró.