Así será el Campeonato Nacional Femenino que comienza este fin de semana

Todo está listo para que el Campeonato Femenino de Primera División se eche andar este fin de semana. Luego de suspenderse la edición 2020 por la pandemia de Covid-19 pero la competición retornara en el semillero la Selección Nacional que tantas alegrías le ha entregado al país en el tiempo reciente.

Para esta temporada, el favoritismo recae sobre Santiago Morning, actuales tricampeonas pero con seria oposición de Universidad de Chile que viene de ser semifinalista de la Copa Libertadores y Colo Colo que peleó con las laicas por el segundo cupo al prestigioso torneo continental.

¿Cuál será el formato que tendrá esta temporada del Campeonato Nacional Femenino? Los 16 equipos estarán divididos en dos grupos de ocho, que jugarán en un todas contra todas a dos vueltas y los cuatro primeros clubes en cada una de las tablas avanzarán a la ronda de cuartos de final.

Grupos Campeonato Nacional Femenino 2021

Grupo A

Santiago Morning

Colo Colo

Universidad de Concepción

Santiago Wanderers

Puerto Montt

Fernández Vial

Deportes Iquique

Deportes La Serena

Grupo B

Universidad de Chile

Palestino

Audax Italiano

Deportes Antofagasta

Universidad Católica

Everton

Cobresal

Deportes Temuco

Universidad de Chile y Colo Colo esperan tumbar el dominio de Santiago Morning. (Foto: Agencia Uno)

Primera Jornada del Campeonato Nacional Femenino 2021

Grupo A

Deportes La Serena vs Universidad de Concepción - Sábado 1 de mayo - Estadio La Portada - 11:00 horas.

Santiago Wanderers vs Fernández Vial - Sábado 1 de mayo - Estadio Elías Figueroa - 11:00 horas.

Colo Colo vs Deportes Puerto Montt - Domingo 2 de mayo - Estadio Monumental - 10:00 horas.

Deportes Iquique vs Santiago Morning - Suspendido.

Grupo B

Universidad Católica vs Palestino - Domingo 2 de mayo - Estadio San Carlos de Apoquindo - 11:00 horas.

Deportes Temuco vs Universidad de Chile - Domingo 2 de mayo - Estadio Germán Becker - 12:00 horas

Audax Italiano vs Everton - Domingo 2 de mayo - Estadio Ciudad de Campeones - 16:00 horas.

Deportes Antofagasta vs Cobresal - Suspendido.