Simeone: "Ojalá se juegue con gente, no sería justo para el Liverpool"

Hasta la fecha de esta publicación, el partido entre el Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League se juega con público en las galerías de Anfield.

La amenaza del coronavirus ha obligado a las autoridades a cerrar los estadios para varios partidos de la Liga de Campeones, pero en el cuadro colchoneros esperan que pueda desarrollarse normalmente.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, aseguró que espera que haya gente en el estadio de los Reds para la revancha: "¿A puerta cerrada? Se escuchan rumores. Ojalá se juegue con gente. No seria justo para el Liverpool".

Sobre las dos jornadas sin público en la Liga de España, el Cholo aseguró que "Opinar no sería justo. El favoritismo de jugar de visitante no va de la mano con esta enfermedad que nos afecta a todos. No tenemos mucha fuerza para tomar decisiones. Están trabajando imagino para poder resolver. Estamos para hacer lo que sea lo mejor para el mundo".

Por último, el estratega argentino alabó al equipo de Jurgen Klopp y entregó las claves del partido de mañana: "Seguramente nos encontraremos con un gran rival como ha demostrado desde que está el míster. Con muchas variantes, muchos registros. Habrá que hacer un gran esfuerzo para competir. Las experiencias sirve pero se pueden repetir errores".

"Los pensamientos están en virtud de lo que suceda en el campo. Habrá momento para sufrir. Tendrás contras. No creo que mañana varíe. Después de ocho años está claro como podemos jugar. Luego está nuestra capacidad para llevarlo a cabo", cerró.