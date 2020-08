Presidente de Napoli amenaza a Barcelona en la previa a la Champions: "Si pasa algo en el Camp Nou se desatará el infierno"

Napoli y Barcelona tienen que jugar la revancha de los octavos de final de la Champions League, duelo pactado para el próximo sábado en el Camp Nou.

En la ida igualaron 1-1, pero la revancha tiene otro color, y quien ha calentado mucho el duelo es el dueño del elenco italiano, el magnate Aurelio De Laurentiis, dado a que no quiere que se juegue la vuelta en España, por los rebrotes del coronavirus.

"Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, 'se desatará el infierno'", dijo el empresario a Sky Sport.

Pero eso no es todo, De Laurentiis también se fue en picada contra los dirigente de la UEFA al decir que "hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo".

De Laurentiis se fue con todo en la previa a la Champions - Getty

Barcelona y Napoli quieren meterse en los cuartos de la Champions, en un partido donde no podrá jugar el suspendido Arturo Vidal.