Pep Guardiola responde a Zinedine Zidane: "No quiero llevarle la contraria, pero no soy el mejor entrenador del mundo"

La previa del partidazo entre Manchester City y Real Madrid se ha llenado de buenas palabras. Zinedine Zidane, técnico del cuadro merengue, llenó de elogios al hombre al mando de los ciudadanos, al que catalogó como el mejor DT del mundo.

En conferencia de prensa, Pep Guardiola adelantó lo que será el partido en la Casa Blanca. "Es un placer volver a este campo, de los más grandes donde gané y perdí. Jugar la Champions en este campo, como en otros grandes campos, es un honor y disfrutar. No queda otra. Está muy bien".

El ex Barcelona aprovechó de señalar que no ven este partido como la última oportunidad luego del castigo impuesto por la UEFA. "Sabemos el desafío al que nos enfrentamos. Cuando vas a morir no hay más oportunidades, pero cuando estás vivo no sabes lo que va a suceder. Hemos preparado los dos partidos. Ser nosotros mismos y jugar un gran partido. No hay una motivación especial. El deseo de ganar tiene que estar ahí, es un partido más".

Pep también se refirió a la ausencia de Eden Hazard, quien sufrió una nueva lesión. "Me sabe muy mal que no esté. Tuve el honor de disfrutarlo en parte y de sufrirle en Inglaterra. Cuando lo ves cerca dices “¡Wow, qué jugador!”. Estaba convencido de que el Madrid había hecho un fichajes estratosférico, pero se ha parado desafortunadamente por las lesiones".

Finalmente, Guardiola respondió a las flores que le tiró Zidane. Eso sí, con humildad. "Quiero agradecerle sus palabras y no quiero llevarle la contraria, pero no lo soy. Nunca he pretendido ser el mejor en mi profesión, nunca he entendido quién es el mejor cuando los artistas son los futbolistas. Ni cuando empecé pensé en intentar serlo", sentenció.