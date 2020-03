La tristeza de Josep Guardiola: "No me gustaría jugar en la Champions League sin público"

El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, lamentó la ausencia de los hinchas en varios partidos de la Champions League. La amenaza del coronavirus impidió el normal desarrollo del torneo y algunos estadios estarán vacíos en las revanchas de los octavos de final.

"Estamos conscientes -del coronavirus-, porque ya pasó en Italia, donde la liga se suspendió, y en España los partidos se jugarán a puertas cerradas. Creo que también pasará acá", comenzó diciendo Pep en conferencia de prensa.

"Tenemos que preguntarnos si sirve jugar el fútbol sin espectadores. Si la gente no viene a ver los partidos no tiene sentido, no me gustaría jugar en la Champions League sin público, pero seguiremos las instrucciones", agregó.

Pese a esto, Pep acata y entiende las medidas de la UEFA para combatir la enfermedad: "Nosotros estamos acá por la gente. Un partido, dos partidos, quizás, pero no más, esto lo hacemos por la gente. No me gustaría jugar sin gente en el estadio".

"Si la UEFA dice que debes jugar a puertas cerradas, entonces lo haremos, pero la salud es lo más importante. Cuando era pequeño jugaba en la escuela sin gente viéndome, pero nunca por el coronavirus", cerró.