¡Increíble! Un desafiante y enojado Neymar se fue en picada contra el PSG

Caliente. Así estaba Neymar luego de la derrota de PSG ante Borussia Dortmund en Alemania por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El brasileño demostró su enojo luego del partido, porque declaró que estaba molesto por las decisiones que tomó el elenco francés entorno a su estado físico, al impedirle jugar los duelos previos al cruce con los alemanes en la Liga de Campeones.

"Desafortunadamente no fue mi elección, fue la elección del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, lo que no me gustó", dijo el ex Santos en relación al tiempo que estuvo sin jugar.

Ney, que no jugaba desde el 1 de febrero por una lesión intercostal, agregó que "tuvimos muchas discusiones sobre eso porque yo quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y al final fui yo quien lo sufrió".

Neymar otra vez abre fuego contra su propio equipo, del que parece quiere partir pronto.