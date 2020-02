Guardiola: "Si no eliminamos al Real Madrid, me van a despedir del Manchester City"

Josep Guardiola no alcanza una final de la Champions League desde el lejano 2011. Después ha perdido cuatro veces en semifinales (una con Barcelona y tres con el Bayern Múnich) y tres en cuartos de final (todas con Manchester City).

Y aunque el año pasado aseguró que no lo habian llevado "para ganar la Champions" al cuadro skyblue, lo cierto es que la expectativa cada vez es más alta y ahora lo obliga a eliminar nada menos que al Real Madrid en octavos de final.

Así lo reconoció el entrenador en entrevista a Sky Sports: "Si no le ganamos al Real Madrid, vendrán el propietario o el director deportivo y me dirán 'no es suficiente, queremos la Champions League', y me despedirán. Y yo les diré 'de acuerdo, gracias, ha sido un placer'".

El catalán subrayó la necesidad de ver los procesos más allá de los títulos: "Nunca me sentí el mejor, ni siquiera cuando gané los seis títulos seguidos y el triplete con el Barça. Gané porque tenía jugadores extraordinarios".

"Pero hay entrenadores fantásticos que no tienen estos jugadores y no entrenan en grandes clubes. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré", sentenció Pep, quien pidió evitar el exitismo.

"Estamos dando un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, que solo valen los trofeos. La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. A veces hay adversarios y otras, simplemente no se puede ganar", completó.