Zidane asume las críticas y piensa en la Champions: "Estamos en casa y es importante empezar bien otra competición"

El Real Madrid ha tenido un complicado arranque de Liga de España en la actual temporada. Pese a que fueron líderes durante una jornada, la última caída ante el recién ascendido Cádiz dejó golpeados a los dirigidos por Zinedine Zidane.

Las críticas no se hicieron esperar, no tanto por el resultado, sino que por el bajo rendimiento de los jugadores. Sobre esto, Zizou asumió los errores del equipo e intentó dar vuelta la página: "Estamos todos en el mismo barco. Las críticas nos van a hacer más fuertes a todos. Sabiendo las situación y dónde estamos hay muchas críticas, sobre todo después de un partido como el del otro día. Es así. Lo que podemos hacer es volver al trabajo".

"Lo bueno que tenemos nosotros es que hay un partido cada tres días. Nos merecemos las críticas y yo el primero porque soy el responsable de todo eso. Ahora vamos a intentar cambiar la dinámica en el partido de mañana, pero críticas siempre va a haber", añadió el francés en conferencia de prensa.

El jugador más criticado del Madrid ha sido Isco Alarcón. El malagueño ha bajado su rendimiento y su nivel ya no es el mismo de hace unos años. Zidane salió en su defensa: "Siempre ha demostrado que es un gran jugador y yo no dudo de él. Se habla de Isco, pero estuvimos mal todos. Todos queremos cambiar, Isco el primero. No tengo dudas de él".

Debut en Champions League



El Real Madrid tendrá una oportunidad de oro para levantar su rendimiento y demostrar que están para grandes cosas. El cuadro merengue debuta en Champions League ante el Shakhtar Donetsk y está obligado a sumar de a tres puntos: "Estamos en casa y es un partido de Champions. Nos preparamos para eso y es importante empezar bien otra competición, porque tenemos la Liga, la Champions y la Copa".

"Sabemos quiénes somos y lo que queremos. Lo importante es prepararse. Hay muchos equipos para ganar la Champions como siempre, pero este club es parte de ellos e intentamos ganarla cada año. Va a ser complicado, va a haber momentos difíciles. Incluso cuando la ganas, pasas por momentos complicados de la temporada y es lógico. Nosotros, como muchos equipos, queremos y esperamos mucho de la Champions", expresó Zizou.

Zizou reafirmó su idea de jugar bien para conseguir los resultados: "Queremos jugar bien, ganar y nos preparamos para eso. A veces hay partidos donde no te salen las cosas y hay que aguantar. Tenemos un partido mañana y no sé lo que va a pasar en la temporada, lo que sí te puedo decir es que vamos a luchar y pelear para hacer las cosas bien y que nuestra gente esté orgullosa. Y de vez en cuando puede ser difícil como el partido del otro día".

Finalmente, el entrenador habló del estado físico de Sergio Ramos: "Sergio tiene un problema y de momento no se ha entrenado. No queremos arriesgar nada. Veremos qué pasa. No se ha podido entrenar con normalidad".