La dolorosa eliminación que atormenta a Gianluigi Buffon: "Pienso en eso tres o cuatro veces por semana"

Ha pasado más de un año de la heroica remontada del Manchester United ante el PSG en los octavos de final de la Champions League 2018/2019 y una leyenda del fútbol mundial aún no puede superar aquella dolorosa eliminación.

Se trata de Gianluigi Buffon, ex arquero del cuadro parisino que jugó ambos partidos ante los Reds Devils. En la ida, los de Thomas Tuchel se impusieron 2-0 en Old Trafford y la revancha iba a ser solo un trámite. Sin embargo, el ex equipo de Alexis sorprendió a todos en el Parque de los Príncipes y Romelu Lukaku abrió el marcador a los 2' minutos tras una error de la defensa local.

Minutos después, Juan Bernat empató el partido y la esperanza del United llegaba a su fin. Hasta que al 30', nuevamente Lukaku anotó para la visita tras un grosero error de Gigi en el primer remate de Marcus Rashford.

Cuando el partido expiraba llegó la locura para el United. El juez revisó una mano de Kimpembe en el VAR y cobró penal para los ingleses al 94'. Marcus Rashford lo cambió por gol y le dio una heroica clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Hoy, en conversación con L’Equipe, el portero campeón del mundo reconoció que aquel encuentro aún lo atormenta: "Es un partido en el que pienso al menos tres o cuatro veces por semana. Me despierta muchos lamentos. Estaba seguro de que esta temporada habríamos llegado a la final, de eso estaba seguro. En Manchester ganamos un partido enorme por 2-0 con goles de Kimpembe y Mbappé, con una gran demostración de fuerza".

Buffon no pudo atajar el penal de la victoria del Manchester United

"Lamentablemente me culpo de un error increíble. Un fallo que, con la experiencia que tuve, no debería haber cometido. Creímos que era un trámite y me dejé llevar. Era como si ese partido fuera de poco valor porque ya habíamos ganado 2-0 en el partido de ida y ellos, los pobres, tenían dos jugadores disponibles y nueve jóvenes", añadió.

Buffon ha ganado casi todos los títulos posibles en su carrera, sin embargo, jamás ha levantado la Champions League, torneo que le ha sido esquivo en varias oportunidades. "No era el Buffon habitual. No tenía la fuerza ni la energía y yo también me dejé llevar", cerró.