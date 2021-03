Liverpool quiere olvidar su pesadilla en Premier y se enfoca en la Champions League

El Liverpool está muy lejos del nivel mostrado en la temporada 2018/2019 donde dominaron el fútbol europeo. El actual campeón de Premier League está en la octava posición de la tabla, a más de 20 puntos del líder Manchester City.

Lo que más preocupa a los hinchas Reds es la nula reacción del equipo en partidos claves. Luego de una sorprendente racha invicta en Anfield, los de Jurgen Klopp han perdido sus últimos seis encuentros jugando en casa y varios de ellos antes modestos equipos.

Perdieron ante Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea y ayer ante Fulham. Sus estrellas no han estado a la altura de campañas anteriores y las lesiones en la defensa no le dan tregua a Klopp, quien no ha podido contar en gran parte de la temporada con Van Dijk, ni Joe Gómez, ni Joel Matip.

Es por esto que la Champions League aparece como un salvavidas para la desastrosa campaña del Liverpool. Los Reds reciben este miércoles al Leipzig en la revancha de los octavos de final y corren con ventaja para avanzar por el 2-0 de la ida en Alemania.

Como dato, el Liverpool nunca ha sido eliminado de la Champions tras ganar la ida fuera de casa. Klopp y compañía saben que la Premier League ya está perdida ante la contundencia del Manchester City, por lo que se la jugarán toda en la Liga de Campeones.

