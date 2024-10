Joaquín Moya aún vibra por su golazo a la U de Chile: "No sé cómo pensé tantas cosas en tan poco"

Joaquín Moya dejó a todo el mundo perplejo con su golazo a la U de Chile. Lo primero que hizo fue frenar el pique de Marcelo Morales para quitarle la pelota con una barrida quirúrgica. Después de eso, analizó la posición del portero Gabriel Castellón.

Y sin darle muchas vueltas, sacó un remate muy preciso que pegó en el travesaño antes de ingresar al arco. Corrían 56′ cuando Moya puso el 2-0 parcial a favor de Deportes Iquique. A la postre, el cuadro adiestrado por Miguel Ramírez venció por tres tantos de distancia a Universidad de Chile.

A pesar del paso de los días, ese tremendo remate todavía le genera satisfacción al “7” de los Dragones Celestes. “Me quedé parado y se me pasaron mil cosas por la cabeza. No sé cómo pensé tanto en tan pocos segundos. Fue un gol muy lindo”, describió en el sitio oficial del CDI el centrocampista, quien también jugó en A.C. Barnechea y Deportes Melipilla.

“No acostumbro a hacer goles y hacer uno de esta forma va a quedar grabado durante mucho tiempo para la gente y obviamente para mí”, agregó el Joaco Moya, quien todavía sonríe cuando habla de esa conquista. Fue su primer gol en el Campeonato Nacional 2024. Hizo cuatro en la edición 2023 de la Primera B con el cuadro iquiqueño.

Una institución muy especial para él. Llegó ahí en 2022. Pero había estado mucho antes con esos colores. “Mi papá me dijo que me iba a llevar a una escuela de fútbol de un equipo profesional. Estaba muy contento y emocionado.”, repasó Moya.

Joaquín Moya repasa su eterno lazo con Iquique tras el golazo a la U de Chile

Joaquín Moya sabe que el golazo ante la U de Chile será parte de muchos recuerdos. Sobre todo para él, quien tiene una relación de muchísimo tiempo con Deportes Iquique. “Jugaba en el barrio, donde me invitaban, me decían el parche de la comuna”, repasó, siempre en conversación con el sitio oficial de los Dragones Celestes.

“Estaba en el colegio, iba de tarde. Tenía que salir y mi papá me fue a retirar para ir al entrenamiento al estadio Lo Prado. Esperé todo el día que pasara la hora. Fuimos a la escuela, no recuerdo muy bien, pero desde entonces pertenezco a Deportes Iquique, de cuando tenía 8 o 9 años”, aseguró el Joaco.

Añadió que “fue mi primer club profesional, ahí empezó todo. Fueron dos años, después se llamó Municipal Iquique. Estoy viviendo cosas muy lindas y muy contento, me siento querido por la gente y el club”. También ha sido relevante para el Cheíto Ramírez. Ya son 949 los minutos de Moya en el torneo.

“Estoy disfrutando este momento, jamás pensé que iba a vivir algo tan intenso. Estoy muy agradecido y contento”, cerró el Joaco, quien mira hacia adelante para seguir en búsqueda del gran objetivo del equipo: asegurar un boleto para algún trofeo internacional en la campaña que se avecina.

El sábado 5 de octubre, Deportes Iquique visitará el estadio Nelson Oyarzún Arenas para jugar ante Ñublense. Aquel duelo se disputará desde las 20 horas, según el horario de Chile continental. En Chillán, el elenco nortino intentará elevar los 42 puntos que acumula en la tabla de posiciones.

Deportes Iquique se ubica en el 4° lugar del Campeonato Nacional 2024 gracias a sus 42 puntos en 26 partidos jugados.

