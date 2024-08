Cobreloa sigue disfrutando de su valiosa victoria sobre Coquimbo Unido en esta fecha 22 del Campeonato Nacional. Los naranjas sumaron tres puntos de oro en su lucha por mantener la categoría y ahora deberán mentalizarse en un desafío de palabras mayores como lo será recibir a Colo Colo en Calama.

En las huestes naranjas hay confianza sobre lo que se pueda hacer en esta nueva edición del clásico ante los albos. Así lo dejó en claro Nahuel Donadell, reciente refuerzo que llegó hace algunas semanas al club proveniente de San Marcos de Arica.

El volante aseguró en charla con RedGol que “todos los partidos lo venimos afectando como una final. Obviamente a veces se puede tener un buen juego, otras veces no, pero en cuanto a actitud nos comprometimos a afrontar todos los partidos como finales. El domingo va a ser una final más y obviamente un partido especial también”.

“Para mí los clásicos siempre han sido especiales. Personalmente me los tomo como partidos diferentes por la atmósfera de la semana y por lo importante que es para la gente. Creo que es imposible no pensar en que va a ser un partido especial por toda la atmósfera que habrá”, agregó.

Además, Donadell lanzó que este duelo ante el Cacique es un partido con ingredientes personales, ya que justamente fue el rival con el que jugó su primer partido como profesional en Unión Española.

“Me lo tomo como una gran revancha. A mí me tocó debutar en Unión en la Noche Hispana y casualmente fue contra Colo Colo. Hoy hablando con mi viejo me hizo recordar ese momento, que fue obviamente uno de los momentos más importantes de mi carrera. El debut en el profesionalismo… Volver a jugar contra Colo Colo, en otro momento de mi carrera, también es lindo y tiene que ver también con esa parte”, agregó.

Para cerrar, el volante afirmó que “desde que llegué a Cobreloa he vivido un montón de cosas lindas. Me tocó el tema de la lesión, que también creo que me sirvió. Me hizo replantearme un montón de cosas. Aterrizar y disfrutar el día a día, el estar bien, sobre todo de salud. Me siento bien después de varias semanas fuera”.

¿Cuándo se jugará el Colo Colo vs Cobreloa?

Naranjas y albos se verán las caras este domingo 1 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.