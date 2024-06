Cuando uno elige jugar en las mejores casas de apuestas deportivas online de Chile, una de las cosas en las que se fija es en los métodos de pago. Una de las opciones de pago más populares es PayPal, pues muestra un equilibrio perfecto entre comodidad y seguridad. ¿Pero existe Coolbet PayPal? Hoy analizamos si se puede pagar con PayPal en Coolbet.

¿Por qué gusta tanto PayPal?

Con la explosión de internet, surgieron nuevas formas de entender los servicios y transacciones financieras. Elon Musk es uno de los responsables intelectuales de PayPal, que emergió como una especie de banco electrónico. Con él se empezaron a popularizar las llamadas billeteras o monederos electrónicos, también conocidas como E-Wallet.

Pronto PayPal empezó a tener más y más adeptos. Una de sus principales ventajas es que permite asociar cuentas bancarias y tarjetas de débito. De este modo, puedes pagar utilizando el dinero del que dispongas en ellas, pero sin exponer nunca tus datos bancarios o de la tarjeta de crédito. Es decir, además de ser fácil de usar, brinda gran seguridad.

¿Está entre los métodos de pago PayPal Coolbet?

Para reclamar el bono de bienvenida del operador o, simplemente, comenzar a hacer apuestas en el operador, debes hacer un depósito. Los métodos de pago Coolbet para Chile son muchos. ¿Pero se puede pagar con PayPal en Coolbet?

Veamos a continuación una lista pormenorizada de los métodos de pago Coolbet. Esperamos que te sirva de ayuda:

PROVEEDOR TIPO TASAS MÍNIMO DURACIÓN Depósito con tarjeta Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo Depósito con tarjeta Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo Depósito con tarjeta Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo Depósito bancario Gratis $ 10.000 CLP Instantáneo Depósito bancario Gratis $ 2.500 CLP ~ 5 minutos Depósito en efectivo Gratis $ 20.000 CLP ~ 5 minutos E-wallet Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo E-wallet Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo E-wallet Gratis $ 2.500 CLP Instantáneo

¿Se puede pagar con PayPal en Coolbet?

Como ya habrás podido comprobar en la tabla anterior, no se puede pagar con PayPal en Coolbet. Una pena, ya que se trata de uno de los métodos de pago online más populares y seguros que existen. Pese a ello, en los Coolbet métodos de pago anteriormente citados, aunque no haya Coolbet PayPal, hay alternativas similares que te pueden servir bien.

Porque las billeteras electrónicas están de moda. Por ello, las mejores casas de apuestas deportivas no pueden rendir como se espera de ellas si no ofrecen alguna alternativa como PayPal. Que sí, que esta casa de apuestas se valoraría mejor si permitiera pagar con PayPal, pero hay que aceptar que no existe un PayPal Coolbet. Entonces, ¿qué hacer?

Alternativas disponibles a PayPal Coolbet

Aunque lamentablemente no esté disponible la posibilidad de pagar con PayPal en Coolbet, la plataforma incluye AstroPay, Skrill y Neteller. Se trata de tres billeteras electrónicas muy similares a PayPal. A continuación, explicamos detalladamente cómo funcionan Skrill, Neteller y AstroPay por si quieres utilizar estas E-Wallet para pagar en Coolbet Chile:

Cómo funciona AstroPay Coolbet

Al igual que PayPal, AstroPay es una billetera digital. Destaca por su máxima seguridad. Lleva desde 2009 ofreciendo sus servicios. No cobra comisiones por pagar, siendo instantánea además. AstroPay permite pagar con USD o con las divisas propias de los países latinoamericanos. Es uno de los mejores métodos de pago Coolbet disponibles.

¿Pero cómo se usa?

Regístrate en AstroPay ingresando la información que se te solicite. Valida tus datos vía SMS. Accede al sitio web de AstroPay, elige tu tarjeta y paga con la máxima seguridad.

Cómo funcionan Skrill y Neteller en Coolbet

El funcionamiento de Skrill Coolbet o Neteller es muy similar. Se trata de dos de las billeteras electrónicas más populares. De hecho, Skrill probablemente sea la más famosa tras PayPal. En muchos aspectos, es idéntica a PayPal: permite asociar cuentas bancarias y tarjetas de débito. Pero es que, además, Skrill ofrece su propia tarjeta MasterCard.

Para utilizar estos sistemas de pago solo tienes que seguir estos pasos:

Regístrate en una de las dos billeteras electrónicas. Verifica tu identidad y asocia tu cuenta bancaria o tarjeta de débito. Desde los métodos de pago Coolbet, elige Skrill o Neteller. Tendrás que ingresar información de identificación, como, por ejemplo, el correo electrónico que has usado para registrarte. Introduce la cantidad y completa el pago. ¡Dispondrás del saldo de inmediato!

Por tanto, aunque no se puede pagar con PayPal en Coolbet, las alternativas ofrecidas en el operador a PayPal Coolbet son de calidad. La única pega es que Skrill, pese a ser una de las mejores billeteras electrónicas, es abusiva en cuanto a comisiones. Eso sí, el dinero que recibas en Skrill puedes retirarlo a una cartera privada de Bitcoin, algo que está muy bien.

Otras alternativas de pago Coolbet

La respuesta rápida sería SÍ. Pero ya que no hemos podido decir mucho sobre Coolbet PayPal, pues no hay forma de pagar con PayPal en Coolbet desde Chile, lo mínimo es analizar a fondo las ventajas de opciones E-Wallet como Skrill. Comprueba, eso sí, si puedes acceder al bono pagando con Skrill o Neteller, ya que a veces está restringido.

¿Pero cuáles son las ventajas de alternativas como Skrill o Neteller en Coolbet?

Seguridad : Opciones como estas utilizan altos niveles de seguridad y protección de datos. Colaboran con las mejores empresas de cifrado de datos para operar con una encriptación de máximo nivel.

: Opciones como estas utilizan altos niveles de seguridad y protección de datos. Colaboran con las mejores empresas de cifrado de datos para operar con una encriptación de máximo nivel. Privacidad : Como puedes pagar respaldado por la billetera electrónica, no expondrás tu información financiera, lo cual no está nada mal. Es decir, es una opción ideal para pagar en línea.

: Como puedes pagar respaldado por la billetera electrónica, no expondrás tu información financiera, lo cual no está nada mal. Es decir, es una opción ideal para pagar en línea. Rapidez : Seguramente uno de los pros más destacables de las billeteras electrónicas. A la facilidad con la que permite pagar se le suma la inmediatez. En cuanto completas la transacción, ¡a otra cosa!

: Seguramente uno de los pros más destacables de las billeteras electrónicas. A la facilidad con la que permite pagar se le suma la inmediatez. En cuanto completas la transacción, ¡a otra cosa! Conversión de divisas: Si no dispones de USD o EUR, por ejemplo, y has de pagar en esa divisa, sin problema, ya que Skrill o Neteller dispone de conversión de divisas. ¿Lo malo? Las comisiones.

Preguntas frecuentes de Coolbet como pagar por Paypal

Como siempre, vamos a terminar nuestro contenido, en este caso Coolbet PayPal, respondiendo a las preguntas frecuentes. Como ya sabes, no puedes pagar con PayPal en Coolbet, pero dispones de buenas alternativas. ¿Pero hay casas de apuestas deportivas en Chile que permiten pagar con PayPal? A continuación, resolvemos esta y otras cuestiones:

¿Qué casas de apuestas de Chile aceptan PayPal?

Operador Bono de bienvenida Rojabet Sí LeoVegas Sí BetOBet Sí Sportaza Sí 20bet Sí Leyendplay Sí Betwarrior Sí Mega Sí Dafabet Sí

¿Puedo acceder al bono de bienvenida pagando con PayPal?

Sí. Afortunadamente, PayPal permite activar las promociones de las mejores casas de apuestas deportivas online. No es como otras billeteras electrónicas, que muchas veces no permiten acceder al bono de bienvenida. Por ejemplo, muchas casas de apuestas no permiten activar la bonificación como nuevo cliente si usas Skrill o Neteller, entre otras.

¿PayPal cobra comisiones?

Afortunadamente, por pagar usando la billetera electrónica o hacer retiros en casas de apuestas, no. Sí cobra comisión por cambio de divisas o por retiradas de la plataforma a cuenta bancaria (únicamente si quieres que dicha retirada se complete de forma inmediata). Por tanto, PayPal es segura y una de las mejores opciones por sus bajas comisiones.