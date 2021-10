Pese a que el técnico Esteban Valencia dejó abierta la puerta de una eventual salida, ex bullangueros conversan con Redgol donde creen que no todo es su culpa. Algunos apuntan a la jerarquía del plantel, mientras otros a una directiva que dejó solo al plantel.

Históricos dudan del compromiso de los jugadores de Universidad de Chile: "No sé si algunos no están remando para el mismo lado"

La derrota de la Universidad de Chile ante Deportes Melipilla sigue pegando fuerte en el mundo bullanguero, quienes también están a la espera de la resolución del caso Esteban Valencia, quien quedó de conversar con la dirigencia de Azul Azul para revisar su continuidad.

Por lo mismo, históricos azules conversaron con Redgol, donde dan su punto de vista del actual momento del club, además la opción de una salida anticipada del "Huevo" Valencia.

"Me parece raro que solamente el 'Huevo' sea el que de la cara, el que hable. Es una pena. Es un problema de jerarquía si la U no tiene jugadores", cuenta enfáticamente Cristián Castañeda.

"Aquí es donde salen o uno echa de menos a los caudillos, a la gente que realmente tiene que estar acá. Algunos hablan y hablan, pero a la hora de los quiubos tienen que ser consecuente. Cuando la pasamos mal no teníamos problemas en hacerlo. Es cuando hay que tener las ganas de revertir. Como dice el 'Huevo', y lo comparto, pero para mí no es parte del problema, pero él tiene conciencia de que tiene responsabilidad y los jugadores debieran hacer lo mismo", precisó el ex defensa azul.

Esteban Valencia recibe el apoyo de ex referentes azules por su mala campaña

Uno que vistió el buzo de la Universidad de Chile fue César Vaccia, quien fuera campeón en los años 1999 y 2000 con los azules y que es tajante a la hora de analizar la actualidad del club.



"Lamentablemente hoy día jugamos muy mal. Esteban observa el partido y después concluye que hoy fue el peor encuentro. A pesar de que los otros partidos hemos enredado puntos, pero este lo perdimos, no nos ganaron. No hicimos nada por ganar el partido", puntualiza Vaccia.

El entrenador también cree que lo que comentó Valencia nace de la emoción del momento, pero que cree que debe seguir hasta finalizar el campeonato.

"Lo que dijo Esteban es desde la emoción. Seguramente ante la pregunta se presionó y está muy sentido. Él ama a la U, dijo si soy parte del problema doy un paso al costado si es necesario. Pero no creo que sea solo eso. También el rendimiento de los jugadores. Desconozco mucho, pero lo que sé es que el equipo no está jugando bien", cuenta.

La situación de Valencia

Tras la derrota el propio Esteban Valencia dejó la puerta abierta a una salida del cargo como entrenador, porque no quería seguir siendo parte del problema, dando a entender que era el culpable del momento.

"Lo de Valencia es complicado. No sé si los jugadores no le tienen confianza y si hay algunos que no están remando para el lado que corresponde. Me asombró el partido. Cómo va a ser tan fácil, mira el gol de Vidangossy. A mi la U no me deja de sorprender, pero es preocupante porque así vamos a pelear el descenso", detalla Sandrino Castec.

Para el ex atacante la situación del "Huevo" es complicada, porque de ratificar su salida probablemente se tenga que ir del club, donde tiene miedo en la determinación que pueda adoptar la "U" para reemplazarlo.

"Atrás ya no podrá volver a cadetes ,porque ya trajeron una persona. Como Azul Azul hace cosas que no corresponde, que pongan a (Sebastián) Miranda en el primer equipo. Me incomoda lo que hacen con Valencia, porque él quiere estar toda la vida en la U y lo rechazan. Tipos que han ganado menos los dejan viviendo en el bolsillo de la U", cuenta Castec.

En cuanto a la dirigencia, Sandrino es tajante: "No aparece nadie. Tengo una amistad con (Cristián) Aubert, pero es diferente, siempre me ha apoyado. Pero el resto no aparece a todo nivel", finaliza.