Hay varios factores en el mundo del fútbol que son importantes dentro de un equipo. Por un lado, obviamente, va la parte futbolística y por otro la mental. Algo que la Universidad de Chile ha tenido constantes problemas en el Campeonato Nacional, con su mala racha en los últimos encuentros.

Es que varios han puesto sobre la mesa la gran carga emocional que tiene el plantel de Esteban Valencia desde la derrota en el Superclásico, que se ha visto en las cinco fechas sin saber de triunfos que suman. Eso sí, para poder ayudarlos ya no cuentan con el neuropsicólogo deportivo, Eugenio Lizama, algo que lamentan los jugadores.

"Teníamos una persona muy importante en el club como es Eugenio, que trabajaba mucho la parte mental. Eugenio no está más. Decidió irse, para decirlo de alguna manera. Creo que lo dejamos ir más que nada. En estos momentos no tenemos una persona que trabaje esa parte. El que puede lo hace individualmente", cuenta Fernando De Paul.

Los azules suman cinco fechas sin saber de triunfos por el Campeonato Nacional

En ese sentido, el capitán de la Universidad de Chile cree que no fue una buena determinación su salida, por la importancia que tenía en lo grupal, pero que no sabe bien de quién fue la culpa por todos los cambios que ha tenido el club a nivel dirigencial.

"Sí, fue una mala decisión dejar partir a Eugenio. Era una persona muy importante, muy conocida. Cuando lo tienes cerca no te das cuenta de lo que vale, pero fue un error no sé de quién. De parte de los jugadores la verdad, en ese sentido, lo extrañamos porque trabajamos muchas cosas con Eugenio, pero no sé de quién fue realmente el error. Hubo tantos cambios que no sé quién estaba en ese momento", profundiza el portero.

ver también Una complicada U de Chile intentará regresar al triunfo ante Palestino

Es que la mala campaña que están teniendo tiene al plantel con rendimientos bajos, pero también mostrando una cara que se nota que el equipo se está hundiendo. Por lo mismo, en este momento, creen que deben levantar cuanto antes lo futbolístico para poder salir a flote.

"Es un problema futbolístico. Hemos bajado rendimientos, hablo siempre en lo grupal. Hemos tenido partidos muy buenos y ya, hace una racha, que no. Pero sabemos que el problema es futbolístico y estamos trabajando para mejorarlo. Tiene que ser ahora, en el partido contra Palestino, que es un rival complicado, que tienen buenas individualidades y que a medida que pasa el tiempo funciona mejor. Pero para nosotros es muy importante volver al triunfo", finaliza.

Lizama se sumó a la Universidad de Chile en 2017, luego de tener experiencias en el Chelsea y AC Milan, como también en la Fórmula 1, Moto GP, ciclismo, golf y básquetbol.

Revisa parte del trabajo que realizaba en la U: