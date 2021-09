El técnico asegura que se mantendrán trabajando con el volante que no ha tenido un gran desempeño, porque cree que se le está analizando con lupa por si comete errores.

El alza en el juego que ha mostrado la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional ha ido de la mano con la crítica del volante Marcelo Cañete, quien llegó a reforzar a los azules pero, según él mismo ha realizado la autocrítica, le ha costado más de la cuenta agarrar ritmo en el mediocampo.

Por lo mismo, Esteban Valencia aseguró que se está trabajando con el volante, destacando que le están dando todas las confianzas para que se sienta cómodo y pueda mostrar su mejor fútbol.

"Las consideraciones siempre son válidas y los análisis también. Siento que Marcelo ha tenido una buena recuperación, más allá de los cuestionamientos, de esa regularidad que queremos que tenga cada uno de los futbolistas. Si miramos hace unas semanas atrás fue uno de los mejores jugadores con La Calera. El otro día le costó hacer pie, como a todos, y por eso fuimos perdiendo protagonismo. La búsqueda es constante, con respecto a esa regularidad. Hemos hablado mucho de lo de Marcelo, que vino a reemplazar a un X jugador y lo que tenemos que tratar hacer es seguir fortaleciendo sus capacidades para que nos dé resultados positivos y ahí es donde entra la concentración para él. No dejamos de trabajar confianzas para ver ese análisis, aunque siempre hay algunos mirados con lupa con respecto a otros jugadores, pero yo creo que lo viene haciendo bien", destaca Valencia.

Marcelo Cañete festejando ante Unión La Calera, en su mejor partido en los últimos meses. Foto: Agencia Uno

En ese línea, el "Huevo'' destacó el objetivo de su plantel que es pelear el título hasta final de temporada, por lo que se preparan pensando siempre en ser protagonistas del campeonato.

"Nosotros no estamos en condición de regalar nada. Nosotros asumimos ese rol por lo que significa la U y, más allá de cualquier circunstancia, hoy día no amerita ningún tipo de excusa para no querer mantener esa aspiración, de que nuestro equipo sea protagonista en la competencia en la cual está participando", destaca Valencia.

Por lo mismo, pensando en que ya se encaminan a la tercera fecha de la segunda rueda, el técnico azul se refirió al tema refuerzos, donde todavía no han podido amarrar nuevos nombres para su equipo.

"Si el equipo tiene necesidad y el análisis de la gerencia deportiva y el presidente, vamos hacer el análisis si es necesario fortalecer de una u otra área del equipo, porque queremos mantenernos en el grupo que está peleando la parte alta. El objetivo, sin prometer el campeonato, por lo menos es ser competitivo, estar a la altura de lo que es la U. Se está haciendo el análisis y estamos viendo si es necesario ocupar la ventana de cambios. Iremos viendo en base a los tiempos, pero todo lo que sea sumar será bienvenido, porque nos dará siempre un plus", finalizó.