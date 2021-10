"No nos damos por eliminados": Pablo Aránguiz no baja a la U de la lucha por el título del Campeonato Nacional

Universidad de Chile no lo ha pasado bien en las últimas fechas y poco a poco ha quedado lejos del liderato. Los azules cayeron en el Superclásico ante Colo Colo y desde entonces han sumado apenas un punto en dos partidos.

La situación no es la mejor y así lo entienden dentro del plantel, donde han sido autocríticos sobre su presente. Así lo dejó en claro Pablo Aránguiz, que este miércoles atendió los micrófonos en conferencia de prensa y se refirió al momento que viven el cuadro estudiantil.

El extremo lanzó una potente reflexión sobre su rendimiento en el club y asumió que ha estado bajo las expectativas. "Uno como jugador y persona es bastante autocrítico. Sé que no estoy en el nivel que uno o la gente espera, pero tengo que seguir trabajando. Uno tiene que asumir, tomarlo de buena manera y trabajar para quizás volver a recuperar el nivel con el que empecé en la U".

"Desde mi llegada, he trabajado de buena manera pero con lesiones de por medio que son fortuitas. Han requerido cirugía, son cosas que uno nunca está preparado para recibirlas, pero queda trabajar y estar juntos como equipo", agregó.

Pablo Aránguiz quiere levantar a la U para pelear el título hasta el final con Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Por otro lado y con 34 puntos, la U está en el sexto lugar de la tabla de posiciones. A 12 puntos de Colo Colo, el líder, muchos los dejan fuera de la carrera por el título. Pero para Aránguiz, todavía hay opcioens de pelear hasta el final. "No, no nos damos por eliminados en conseguir el campeonato. Quedan 10 fechas, son 30 puntos y estamos a 12".

"Nadie dice que no es posible, descartar el torneo sería pensar de una manera mediocre. Por mi cabeza y la del equipo no ha pasado el perder el torneo, trataremos de conseguir la mayor cantidad de puntos esperando que los de arriba se enreden", recalcó.

Localía, Everton y buenas vibras a la Roja

En la U analizaron la opción de cambiar la localía desde El Teniente de Rancagua para volver a Santiago. No obstante, todo indica que se mantendrán en dicho recinto hasta fin de año. Al respecto, Aránguiz solo tiene elogios, aunque reconoce que les han pasado la cuenta los viajes.

"Por la hinchada, sabemos que es la más grande del país y en ese sentido, hay un aforo y no pasa por el estadio. El Teniente es bueno, tres equipos hacen de local y se ha visto bien. Es una cancha cómoda. Nosotros tenemos que adaptarnos, pero quizás se comenta el tema de viajar. De Santiago a Rancagua, aunque sea una hora, a veces te topas con tráfico y hace el viaje más molesto. Pero de la cancha no hay nada que decir, si nos toca jugar ahí hasta el final del torneo lo haremos de la mejor manera", lanzó.

Por otro lado, habló de lo que será el choque con Everton del sábado, donde deben ganar si quieren mantenerse arriba. "Es un equipo que juega bien, con los resultados está a poco de meterse en copas internacionales. Sabemos que de ganar nos alejamos un poquito, con un partido menos. Nos vamos a jugar nuestra opción, trabajamos de buena manera para conseguir los tres puntos en Viña, sabiendo que es un equipo necesitado también".

Finalmente tuvo palabras para la selección chilena, donde estuvo en la Copa América pero no ha vuelta a recibir un llamado. "Deseándoles lo mejor, esperar que se consiga la mayor cantidad de puntos. Si son los nueve, sería ideal para que el sueño del Mundial no esté tan lejano. De repente converso con los compañeros que me tocó estar y están mentalízanos, positivos de conseguir resultados en esta triple fecha para llevarnos".