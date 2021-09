Mariano Puyol y la derrota de la U ante Colo Colo en el Superclásico: "Los jugadores no estuvieron atentos"

Mariano Puyol vivió con intensidad el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo y sufrió como todos los hinchas azules una nueva derrota ante el archirrival.

El zurdo contesta el llamado de Redgol y de inmediato poner el balón en el piso, en el sentido de asegurar que el partido lo perdió la U por su falta de concentración en el inicio del encuentro.

"Falta de atención, falta de concentración. Estos partidos siempre pasan por eso, porque después de los 10 minutos en que Colo Colo se pone en ventaja ya es más fácil manejar los espacios que dejaba la U, y después con uno menos...nada", afirmó.

Agregando que "uno se da cuenta al tiro cuando los jugadores se empiezan a descomponer, porque ibas abajo 0-2 en menos de 30 minutos y empiezan con las pachotadas, o por ahí hubo un caso de Morales que trató de guapear".

26 DE SEPTIEMBRE DE 2021/RANCAGUAJoaquin Larrivey (i) cabecea, durante el partido valido por la VigŽsimo Segunda fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2021, entre Universidad de Chile y Colo Colo, disputado en el Estadio El Teniente.FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Puyol aclara que "en los clásicos guapear es con la pelota Y la U se descompuso después del 0-2, en esos 15 minutos estaba en otra, no puedes dejar tanto espacio en los goles. Pasa más que nada por ponerle atención al partido desde la previa. Le faltó estar concentrado en los clásicos, si pierdes el partido dicen que se planteó mal y pudiste haber hecho todas estas otras cosas".

Sobre la expulsión, el 11 dice que "la entrada de Sandoval, no poh. Si lo puedes dar vuelta en los últimos cinco minutos del partido. Para eso no te puedes desgastar con los rivales y tiene que seguir jugando Lo que le he visto a la U en todos los últimos clásicos, se le pone la cosa cuesta arriba y se desarma".