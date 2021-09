Marco Antonio Figueroa es uno de los entrenadores vigentes que más victorias ha celebrado contra Colo Colo en Primera División. El Fantasma suma seis triunfos en 13 presentaciones con O'Higgins, Cobreloa y Universidad Católica. Pero en Universidad de Chile no pudo.

Fue en 2013 cuando MAF dirigió su único Superclásico y masticó una derrota en el estadio Monumental, pese a las anotaciones de Charles Aránguiz y Ramón Fernández. La escena final fue de Felipe Flores colgando su camiseta en el banderín para celebrar ante los azules.

"En el Monumental lo empatamos y Flores en el minuto 90 nos anotó el 3-2, en la última jugada. Son partidos distintos. Se juegan y se viven distintos, y hay que entrar a la cancha con una postura completamente ganadora", recuerda Fantasma en diálogo con Redgol.

"Los dos técnicos saben que este es de los partidos que no se pueden perder. Colo Colo tiene un equipo más hecho en los últimos meses. Es líder, le está saliendo todo lo que no le salía el torneo pasado. Y va a ser un partido parejo", reflexiona el DT radicado en México.

Sin embargo, le pone una ficha a la U de Esteban Valencia. "Haciendo de local en Rancagua, que es un campo bonito, la poca gente que podrá entrar al estadio se va a llevar un buen espectáculo. No puedo decir quién es favorito, porque están parejos", asume.

"Pero si la U tiene una oportunidad de ganarlo, es ésta. Pasa por un buen momento, tiene jugaro'res jóvenes bien interesantes. Rancagua es una bonita cancha y es una buena oportunidad para que la U logre su primer triunfo en ocho años", sentencia.

El Fantasma no pudo salir ileso de su visita con Universidad de Chile al estadio Monumental

El cara a cara de Morales y Larrivey



Como buen 9, Marco Antonio Figueroa tiene autoridad para hablar de los delanteros de ambos equipos. Pero marca una diferencia clara entre el colocolino Iván Morales y el universitario Joaquín Larrivey.

"Yo creo que Morales en este torneo lo pusieron como centrodelantero, porque él decía que era centrodelantero. Pero yo le veo más condiciones de '9 y medio', porque Larrivey es centrodelantero, un jugador de área, que espera los centros, que va a pivotear", analiza.

Marco Antonio Figueroa todavía lamenta el gol de Felipe Flores en el Superclásico de 2013 en el Monumental

"A Morales le gusta más el espacio. No veo a Morales cabeceando entre los centrales, por ejemplo, porque no es un jugador que cabecee mucho. En este momento, si él tiene espacios es peligroso, porque es rápido, lo que no tiene Larrivey: velocidad", subraya MAF.

A la hora de escoger un ganador en el frente a frente, el Fantasma advierte que "Larrivey tiene ubicación y buen golpe de cabeza, por lo que son jugadores completamente distintos. Yo no me inclino por ninguno", completa.