Los ex jugadores de Universidad de Chile rondan la actualidad del Chuncho como posibles refuerzos de la U. El Huevo Valencia no confirma y ni rechaza la posibilidad reiterando que la cualquier decisión parará por la testera del club.

Universidad de Chile se prepara para el partido de este domingo contra Cobresal por la fecha 16 del Campeonato Nacional en medio de las dudas sobre la continuidad de Joaquín Larrivey y otros, a lo que se suman rumores de posibles fichajes en medio del mercado invernal del fútbol criollo.

En rueda de prensa el director técnico de los azules, Esteban Valencia, fue consultado por la posibilidad que regresen al Chuncho Lorenzo Reyes y Luis Felipe Gallegos.

“La U tiene un plantel de 34 jugadores, primero hay que hacer un análisis de lo que tenemos para después ver si tenemos alguna necesidad de salir a buscar refuerzos. Conozco a Lolo Reyes porque lo tuve en el interinato anterior y a Luis Felipe Gallegos lo ubico porque se formó en el club y ha hecho gran parte de su carrera en el extranjero”, dijo el Huevo.

Agregó que “son nombres que seguramente la gerencia deportiva y el club tendrá que analizar. Yo no tengo la facultad de decir una cosa u otra respecto a ese tema. Hoy mi labor es entrenar, preparar y hacer al equipo lo más competitivo posible. Si en algún momento la gente del club me pregunta mi opinión se la daré, pero nosotros no consideramos nada por ahora y nuestro foco está en la competencia”.

Por la misma línea sostuvo que “seguramente si se nos pide la opinión en base a los tiempos que se van manejando, no tengan dudas que la daremos con el conocimiento que tenemos del plantel y trabajo diario con ellos. El club internamente está trabajando y haciendo los análisis de los que puedan llegar. A pesar que está lejos, (Luis Roggiero, próximo gerente deportivo) ya trabaja a la par del presidente Cristián Aubert y el director deportivo que está por ahora”.

El Huevo sentenció que “esta ventana de refuerzos se hará en el momento que corresponda, nosotros no queremos ser menos que nadie. Los otros equipos tienen, cada uno, tendrá necesidades a cubrir en la segunda rueda. En esta posición que está logrando la U, se hará el análisis. También valoramos el plantel que hay y los jugadores que tenemos”.

