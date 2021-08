Vasco Moulián tuvo una efusiva manera para referirse a Raquel Argandoña, elogiándola y resaltando sus atributos por sobre otras figuras televisivas como Cecilia Bolocco.

En el panel del programa Zona de Estrellas analizaban el quiebre de la madre de Kel Calderón con su más reciente pareja Félix Ureta, cuando la conversación derivó hacia una sesión de elogios y alabanzas sobre la figura del rostro de Bienvenidos.

Moulián resaltó el manejo televisivo de Argandoña y cómo es capaz manejar diversas situaciones e incluso a las personas que interactúan con ella.

"A veces los deja callados cuando dice 'no, a ver, no empieces, que te voy a recordar algo...'", valoró Vasco.

Mientras que Mario Velasco le siguió el juego, comentando: "por ejemplo, de usted, ¿le sabe alguna a Raquel Argandoña?".

"Sí poh, me sabe una", admitió Moulián. Mientras que Velasco también confirmó que “aquí somos dos".

"Pero yo también a ella", alertó el ex director de programación de Canal 13. Ante lo que Velasco se rindió admitiendo que "yo no le sé nada. Pero sí sé que me sabe cosas. Entonces no me atrevería a llevarle la contra".

"Si no pregúntale a la Vivi Kreutzberger", bromeó Moulián.

Entonces, intervino Cecilia Gutiérrez para contar que "cuando estaba en el matinal me reía mucho con la Raquel fuera de cámara (Gutiérrez y Argandoña compartieron en Bienvenidos, durante Viña 2020), porque tenía una maldad, pero no de hacer daño al otro, sino de ser muy asertiva, muy pícara con detalles".

"Me mataba de la risa con ella cuando estaban otras personas y a uno lo tienen sentado atrás con cara de ‘estamos súper felices aquí’, mientras pasa todo adelante. Ella está muy atenta a todo. Tiene una percepción de la gente. Tiene esa rapidez para responder. Nadie la deja callada. Está siempre muy pendiente de todo. Tiene un valor muy importante", recalcó la periodista

Fue en ese momento en que Moulián sacó a relucir su mejor frase para el bronce: "La Raquel Argandoña es la versión con calle de la Ceci Bolocco. Pero con calle, calle... Tiene Recoleta, tiene glamour, pero con calle. La otra es más..."

"Cecilia es raro que vaya a interpelar a alguien. Y no tiene tantas horas de vuelo en la televisión como Raquel", complementó Velasco.

Por lo mismo, Moulián recalcó que "la calle hace diferencia. Y que se pique. Y se pica de verdad. En los programas se pica de verdad".