Selena Gomez y Chris Evan se han convertido en tendencia de las redes sociales durante la jornada de este viernes, los fans de ambos tienen una teoría que ha tomado fuerza en la red.

¿Cuál es la teoría? Los seguidores de ambos artistas aseguran que la cantante y la estrella de Marvel tendrían una relación, y ¿Cuál es la base de esta teoría?, pues si bien no hay pruebas fehacientes de un romance entre ambos hay una interacción que sustenta todo el rumor.

El intérprete de Capitán América comenzó a seguir recientemente a la cantante de "Come and Get it" en Instagram. Pero eso no es todo, distintos medios apuntan que fueron visto saliendo del mismo estudio el día 1 de octubre, sin embargo, no fueron fotografiados juntos.

El rumor tomó más fuerza luego de que los seguidores recordaran que Selena había señalando en una entrevista del 2015 que encontraba atractivo a Chris. La ex estrella de Disney comentó su opinión sobre el actor en el programa de Andy Cohen "Watch What Happens Live"

Revisa la reacción de los fans a continuación.