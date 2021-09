El ex Calle 13 reaccionó ante el boicot de los Latin Grammy que quiere motivar el colombiano.

Residente humilla a J Balvin por intento de boicot a los Latin Grammy y lo pone en su lugar: "Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín"

Residente reaccionó indignado y puso en su lugar a J Balvin, después del llamado que hizo el colombiano a boicotear los Latin Grammy, con el que ha detonado todo un debate desde que se anunciaron las nominaciones de la premiación.

Fue el martes pasado que José Balvin Osorio publicó dos tuits criticando el evento, asegurando que "los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto".

"Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto", continuó, añadiendo el emoticón del puño alzado.

Curiosamente, el cantante también advirtió que "Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE". Y así es, porque figura en la categoría de Canción del Año, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Canción Urbana.

Pero ahora el ex Calle 13 básicamente sacó de paseo a J Balvin con una serie de sólidos argumentos y lo puso en su lugar, enrostrándole principalmente el hecho de que no escribe sus canciones.

"Querido José @jbalvin. Los que respetamos y admiramos al maestro @ruben.blades vamos a estar celebrando su vida en los grammys", publicó en primera instancia René Pérez Joglar, al compartir un video de casi tres minutos Instagram, donde reprende a Balvin por sus dichos.

En el video, Residente comenta dirigiéndose al colombiano: "estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo o ¿de qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron, cabrón".

Pérez Joglar luego le espeta a Balvin que le parece incorrecto pedirles a reguetoneros como Myke Towers, que recibieron por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy 2021, que no asistan a la premiación, "porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados".

En una tercera arremetida, Residente le recalca al hombre tras el exitoso álbum Colores que "tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque, a diferencia de ti, escribe sus canciones".

Y posteriormente el puertorriqueño le resalta a Balvin que no pidió un boicot de la premiación el año pasado, cuando tenía más de una decena de candidaturas. En ese momento, sostiene Residente: "tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las trece nominaciones te ganaste una sola, ahora vuelve el boicot. Y no sé por qué te molesta tanto porque, según tú, haces historia cada quince segundos".

Pero la humillación definitiva de Residente a J Balvin, cuando prácticamente ya ha trapeado el piso con él, viene cuando establece un curioso paralelo gastronómico.

"Tienes que entender, José... Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", remató René.

Después de todo lo que le dijo, J Balvin sólo apareció en la sección de comentarios de Residente para decirle "�� RESPETO TU OPINIÓN ��".