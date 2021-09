Los Premios Emmy tendrán su esperada noche de premiación principal este domingo cuando en el Microsoft Theater de Los Ángeles, donde diferentes series y programas de TV se enfrentarán en diferentes categorías y con un selecto grupo de nominados.

Pero no solo la TV, ya que las producciones del streaming ocupan un importante sitio en los Emmys de este año, con series de Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Disney Plus como máximos exponentes.

De hecho los fanáticos ya tienen a sus favoritas como las serie de Marvel Wandavision, The Boys de Amazon, The Crown de Netflix, The Mandalorian de Disney+, Mare of Easttown de HBO Max, Gambito de Dama de Netflix y Ted Lasso de Apple TV.

Varias series o mini series que además tienen a varios actrices peleando por una estatuilla y que han dado que hablar este 2021, como Elizabeth Olsen por Wandavision, Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama o Kate Winslet en Mare of Easttown.

La premiación se llevará a cabo esta noche con diferentes categorías y nominados que puedes revisar aquí en RedGol, y que puedes seguir en vivo por TV y online.

Premios Emmy 2021: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

Los Emmys serán este domingo 19 de septiembre a partir de las 20:00 horas con la transmisión de la gala previa y a las 21:00 horas con la premiación. Puedes verla por TV en TNT y seguir a continuación todos los detalles online:

INGRESA AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS DE LA PREMIACIÓN: