La ex figura televisiva compartió un profundo mensaje con sus seguidores por su cumpleaños.

La conductora de televisión, Patricia Maldonado, conmemoró un hito importante en su vida compartiendo un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram.

La también cantante cumplió el 17 de septiembre 71 años de vida y compartió un mensaje junto a sus seguidores sobre lo que espera del futuro.

"Muchassssss graciasssss vida !¡!¡¡por darme la posibilidad de vivir 71 años, solo pido SALUD, lo demás tiene arreglo", comenzó señalando.

Luego agregó: " Y que mi cabeza siga funcionando como hasta ahora para seguir creando y gozando de la vida".

Asimismo, la ex integrante del mucho gusto culminó la publicación agradeciendo a todos quienes le han enviados buenos deseos en su día. "Graciassssss a todos los que me han saludado y me han deseado tantas cosas buenas hoy día en mi cumpleaños. Mil graciasssss a todos".

El cantante y ex compañero del matinal de Mega, Lucho Jara también le dejo un cariñoso mensaje. "Te quiero mucho vieja querida", como también el cantante Alberto Plaza, quien escribió: ¡Felicidades, Paty queridaaaaaa! ��