Luis Jara vuelve a llamar la atención tras radicarse en Miami, luego de su salida de la televisión. Ahora el cantante chileno invocó el espíritu de José José para lanzar el nuevo cover que grabó de la reconocida canción Amnesia.

De autoría de Chico Novarro, la composición es una de las canciones más importantes del repertorio del cantante mexicano, a quien Jara siempre ha admirado.

El trabajo que hizo el ex rostro de Mega para concebir esta obra no es menor: fue grabado en Argentina, Chile y Estados Unidos, con una combinación de músicos cubanos, argentinos y chilenos.

Según contó Jara, "Amnesia es el primer single de un disco que contiene 10 clásicos de la música popular de todos los tiempos. La verdad es que cualquiera podría haber sido el primer sencillo, fue tan difícil que tuvimos que juntarnos con el equipo de Sony Music y The Orchard a hacer una sesión de escucha para elegir la primera y elegimos Amnesia".

"Cuando hay diez canciones y todas han sido éxitos, es difícil escoger una, pero ésta es la que más me movió las emociones para partir", añadió.

El video dirigido por Alejandro Harriet cuenta con la participación de la participación de la actriz y actual Miss Chile, Daniela Nicolás.

Luis contó que el clip "tiene que ver con transmitir emociones modernas, pero esenciales en el romanticismo. Con una gráfica actual, pareciera ser un video hecho hoy, con la música de ayer".

"Amnesia es una canción esencialmente romántica, y yo he vuelto al romanticismo que me estaba esperando con mucha nobleza. Hice una finta en el género urbano, pero esta canción me genera un puente con lo fundamental", concluyó.