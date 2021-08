La animadora compartió con su ex pareja en el programa de Chilevisión Pero con Respeto.

La ex figura de televisión Fran García-Huidobro tuvo una distendida conversación con Julio César Rodríguez en un nuevo capítulo de Pero Con Respeto. El diálogo fue tan sincero que la actriz incluso llegó a confirmarle al periodista que ha sido el pololo "más flaite" que ha tenido.

En medio del programa nocturno de Chilevisión, el periodista le comentó a su ex: "He hecho un catastro de todos tus exnovios y tengo que preguntarte. ¿Yo he sido tu pololo más flaite cierto?".

"Sí, fuiste el más flaite", le confirmó ella, contagiándose risas. Aunque también admitió que "también fuiste el más inteligente".

Entonces, García-Huidobro procedió a ampliar detalles sobre su relación con JC, explicando que "mi vida era generalmente relacionarme con la gente de mi entorno. Cuando me emparejé contigo no eras asi, usabas unos abrigos que con suerte se le veían tres uñas".

Eso para luego pasar a contar cómo se conocieron, suceso que tuvo lugar en medio de un after hour, en que Julio César se terminó perdiendo y Fran caminando sola en la calle a las cinco de la mañana.

