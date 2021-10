Este lunes, los fanáticos de Marvel recibieron una noticia que muchos no querían escuchar, luego de que hace algunos días se anunciara el retraso en la fecha de estreno de algunas de las películas.

Benedict Cumberbatch, el actor que da vida a Doctor Strange, aseguró en una entrevista con TODAY Show que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' tendrá nuevas grabaciones.

Estas nuevas modificaciones se realizará durante los meses de noviembre y diciembre de este mismo año, pese a que hace algunas semanas, el director Sam Raimi había anunciado el término de las grabaciones.

Con estos cambios, el tráiler, que se esperaba que se estrenara durante los próximos meses, podría retrarse hasta febrero o marzo de 2022. Este no es el único cambio ya que hace algunos días Marvel comunicó que la fecha de estreno que estaba planeada para el 25 de marzo, se modificará al 6 de mayo.

Cabe recordar que las nuevas grabaciones o reshoots no son algo nuevo en Hollywood y tampoco en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que a veces las producciones deseen agregar o corregir algunas partes de la historia.

No queda más que esperar para conocer qué va a pasar con el querido personaje de Doctor Strange.