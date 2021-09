Cristián de la Fuente conversó la mañana de este lunes con Mucho Gusto, de Mega, para refutar una vez más la publicación de La Red que lo vinculó al caso de contrabando de relojes de lujo, y también para desmentir que su querella en contra del canal fue rechazada.

El actor advirtió la semana pasada sobre la acción legal que levantaría en contra de la estación televisiva, pero desde la aludida la reacción fue recalcar que tal demanda no fue aceptada por la Justicia.

Ahora, De la Fuente en conversación con el matinal repasó nuevamente los sucesos por los que se supuestamente se puede haber mencionado su nombre en la investigación de la Fiscalía Oriente.

"La historia es muy simple y muy diferente de lo que estamos hablando acá. Yo, el año pasado le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que estaba vendiendo los relojes, no directamente, con un joyero que yo conozco", estableció en primera instancia.

El asunto, continuó Cristián, es que "yo los tenía, no los usaba porque tengo otra marca con la cual trabajo y dije 'Daniel, si hay alguien que me quiera comprar estos relojes, ahí están'".

Luego, el actor procedió a explicar la procedencia de los dispositivos, estableciendo que "uno de los relojes me los compré cuando cumplí 40 años, me lo mandé a hacer, tengo los certificados de origen, con una tarjetita, y el otro reloj me lo mandó de regalo Hublot, porque soy amigo del dueño".

Entonces, "yo entregué mis relojes y me llegaron cheques de la Tonka Tomicic por el monto total (...) Febrero del año pasado. Fin de la historia".

"Tengo todos los relojes completamente legales", sostuvo en otro punto de la conversación.

"Yo recibí los cheques, el tipo los vendió y se acabó. Esto fue en febrero de 2020, yo nunca más vi a Daniel Goñi (joyero), yo me fui a Vichuquén", puntualizó.

Además, el esposo de Angélica Castro advirtió que "jamás he recibido nada de la Fiscalía, ni una citación, nada, y si me llaman feliz voy (...) Yo vendí dos relojes, lo que no tiene nada de malo".

Sobre lo ocurrido con La Red, Cristián de la Fuente recalcó que "sale mi cara, sale mi imagen, eso le provoca daño a mi mujer, a mi hija. Yo después apelando a la ley de prensa le mando una carta a La Red donde aclaro todo: 'señores, lo que están diciendo ustedes no es verdad'. Tenían que publicarlo y no lo publicaron".

"Hablo con mis abogados, interponemos una querella por la denuncia de esta infracción. La querella es aceptada, el señor Víctor Gutiérrez es notificado el jueves de la semana pasada, pero no fue a trabajar, entonces va a ser notificado hoy nuevamente. Y ¿qué es lo que hace La Red? publica que la querella no fue aceptada", añadió.

Al mismo tiempo, lamentó que esto ha repercutido considerablemente en redes sociales, donde él y su familia están recibiendo constantes ataques a propósito de la investigación criminal.

"Esto es como el juego del teléfono, que pudo haber salido mi nombre en la investigación y la periodista leyó mi nombre y dice ‘Cristián de la Fuente involucrado’, y publicaron la nota (...) Se está diciendo algo que es completamente falso. Llevo una semana recibiendo mensajes mala onda, a mi hija, a mi familia, es un daño heavy", concluyó.