Cata Palacios tras su primera presentación como Marta Sánchez en The Covers: "Me hicieron bolsa"

El nuevo programa de competencia de Mega The Covers: Tributo a las estrellas acaba de llegar a la pantalla y tan solo con su primer capítulo ya ha sorprendido con los participantes.

Catalina Palacios, fue una de las primeras famosas en inaugurar el escenario del programa con su caracterización como la cantante española Marta Sánchez en donde interpretó el conocido tema "Desesperada".

El jurado está compuesto por Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador. tuvo algunas críticas para su presentación

"Yo conozco a Marta Sánchez y ella tiene esa sensualidad. Creo que te acercaste a Marta Sánchez", destacó Beto Cuevas.

"Me hicieron bolsa no más, es todo lo que sé. Las opiniones son siempre son súper personales, no tengo por qué estar de acuerdo, ni ellos conmigo. Lo que más me dijeron es que sintieron que no lo pasé bien y yo lo pasé, no bien, la raja" , comentó la comunicadora en el Backstage tras su presentación.

El espacio de competencia reúne a 48 famosos quienes deberán enfrentarse en el escenario, imitando a distintas estrellas de la música.

Sobre la modalidad del espacio, ocho conocidos rostros se enfrentarán durante cada episodio luchando por un paso a la siguiente fase y lograr eventualmente su paso a la final.