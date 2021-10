"Llegué a competir sin mayores expectativas. No me puse presión y creo que eso me terminó sirviendo". Acertijo, el gran ganador de la primera fecha en Chile de Combate Freestyle Space disfruta el triunfo.

Quien ha sido reconocido como uno de los grandes exponentes nacionales de la disciplina sumó un nuevo galardón a su fructífera carrera luego del campeonato realizado el pasado viernes y que fue producido y transmitido por canal Space.

Con una modalidad de Seven to Punch, elogiada por los participantes y que supuso un novedoso método de competencia, Se construyó el camino para que Acertijo, Anubis, El Menor, Eszeta, Jokker, Metalingüística y Stigma se midieran en la tarima, siendo el oriundo de Concepción quien se quedó con el cetro.

"Fue interesante la forma de competir, porque uno no podía prepara tanto un camino de rivales al ser todo más al azar. Yo me subí hace poco a la competencia así que iba con la idea de disfrutar la experiencia. El Seven to Punch permitió ver gran rendimiento de compañeros como El Menor, que tiene una gran capacidad de respuesta, pero a mi me gusta ir contruyendo un relato y tenía confianza se vería eso en las etapas finales", reflexionó el joven de 26 años.

Además de el triunfo, Acertijo aprovechó la conversación para destacar el nivel de la producción montada para la competición y analizar lo que será representar a Chile en este particular circuito. Todo en un imperdible mano a mano con RedGol que puedes revisar aquí: