La derrota de Chile ante Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 dejó de capa caída a Rodrigo Sepúlveda.

"Otra noche sin dormir", reconoció el comunicador en su habitual repaso en Youtube de la actualidad de la Roja en su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

"Qué viene ahora: otra vez miramos la tabla hacia arriba", lamentó Sepu, junto con la caída en el estadio Monumental. "Chile estaba jugando bien ante Brasil. Eso calienta. No es que haya sido un desastre, jugaba bien y podía ganar el partido. Fallamos una y para afuera. ¡Cuántas veces la misma historia!", agregó.

Y luego vino su proyección. "Miramos hacia arriba y nos tocan Ecuador y Colombia. ¡Mamita! Necesitas ganar un partido y necesitas empatar el otro. Hay que sacar cuatro puntos, por lo menos. Y no está fácil. Está muy difícil", sentenció el periodista.

El resto fue una sumatoria de reclamos. "Brasil venía con nueve bajas, jugadores claves que no estaban. Había más chance y la principal gran chance de Chile es que estábamos jugando bien el partido. Y eso me irrita", reflexionó Sepúlveda.

La selección chilena se enfrentará como visitante con Ecuador y Colombia por Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022

Y finalmente, le tiró un latigazo al árbitro del partido en el Monumental. "Más allá de lo que hizo Diego Haro, porque ese penal era penal, era falta contra (Arturo) Vidal y no lo quiso cobrar. Y ojo que me estoy jugando sin ver una gran reiteración, porque las imágenes no son buenas... Se nos pone cuesta arriba la cosa. Y nos toca Colombia y Ecuador", completó.

