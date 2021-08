El periodista Juan Cristóbal Guarello fue tajante y pone alertas para la triple fecha de eliminatorias: La Roja no puede sacar menos de cinco puntos ante Brasil, Ecuador y Colombia.

La selección chilena tiene nuevos desafíos a la vuelta de la equina y los primeros días de septiembre la Roja vuelve a la cancha por una nueva pasada de las eliminatorias a Qatar 2022. Habrá fecha triple con la novena y décima jornadas, más uno de los duelos pendientes que fueron suspendidos en marzo.

Chile recibe a Brasil el 2 de septiembre por la novena fecha, visita a Ecuador por la sexta jornada el 5 y viaja a Colombia el 9 del mismo mes por la décima pasada. En Radio ADN Juan Cristóbal Guarello puso como piso mínimo cinco puntos en el bolsillo.

“Lo defino así: si la selección chilena hace los nueve puntos será deslumbrante, extraordinario y maravilloso. Puedes hacer siete puntos: extraordinario. Seis muy bueno y cinco bien”, dijo el destacado periodista.

Guarello agregó que “sacar cuatro puntos te complica, tres te deja contra las cuerdas, dos te deja en el piso. Con uno quedas nocaut y si no sumas quedas fuera del ring. La nota 4 es sacar cinco puntos. Un triunfo y dos empates, si no estamos fritos porque hay que recuperar lo perdido”.

Por otro lado el conocido comunicador sostuvo que “para ganar hay que hacer goles, Martín Lasarte tiene que cambiar la estrategia para llegar al arco rival, insistir en lo de la Copa América no va a servir. Chile no genera ni convierte goles”.

“Más allá del antecedente y la sensación que proyectó el equipo, Chile fue séptimo de diez y no hizo goles. Insistir con lo que se hizo en la Copa América no va a funcionar. Hay que encontrar la forma de aprovechar lo que se tiene para marcar más goles. Con promedio de un gol por partido no clasificas a ninguna parte”, sentenció.