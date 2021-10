La nueva carta de gol de la selección chilena es el delantero Ben Brereton Díaz, quien fue clave en la victoria ante Paraguay en San Carlos de Apoquindo, ya que anotó con un zapatazo tras un pase de Mauricio Isla.

Desde su estreno en la Roja, cuando jugó 13 minutos en el empate ante Argentina en la Copa América, demostró sus ganas, las que le han ayudado para ser muy querido por los hinchas.

Sin embargo, el hombre de Blackburn Rovers ha recibido críticas, como las de Rafael Olarra o las de Marco Antonio Figueroa, este último siendo muy duro, porque incluso lo trató de "tronco".

"Ahora Ben Brereton es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco. El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes. Ignacio Jeraldino es un jugador con muchas condiciones, pero ha jugado poco y nunca se le ha tomado en cuenta porque no juega, sin embargo, no lo hacen ya que el técnico no los pone”, dijo el Fantasma antes de la fecha doble.

Pero Brereton Díaz respondió en la cancha, y hecho, ya dobla el registro goleador de Figueroa en su paso por la Roja, porque con el tanto ante Paraguay sumó dos conquitas, porque se agregó a la que le hizo a Bolivia en la Copa América.

Marco Antonio Figueroa tuvo la oportunidad de jugar en siete encuentros por la selección, el mismo número que Ben, pero marcó un solo tanto, ante Bolivia en un amistoso en La Paz. Además, actuó en sólo dos partidos oficiales, en la Copa América de 1993.

Las críticas para Ben Brereton seguirán, pero el goleador chileno-inglés quiere seguir demostrando en cancha que por algo es el nuevo delantero del equipo nacional.

