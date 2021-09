Concacaf es una de las confederaciones en la que todo puede pasar y en los octavos de su Champions League pasó una situación realmente surreal cuando en el Inter Moengotapoe fue titular el vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswijk, en el partido de ida frente al Olimpia de Honduras.

A sus 60 años y evidentemente fuera de forma física para disputar un partido de alta competencia estuvo en el compromiso por la sencilla razón de ser el dueño del equipo. Pese a no tener el cuerpo apto para disputar el partido pudo estar sobre el terreno de juego hasta el segundo tiempo.

Pero la vida del personaje va más allá de jugar por antojo. Entre su extenso currículo figura tener más de 50 hijos y, de hecho, para este partido también fue titular uno de ellos, Damian, quien por orden de su padre fue sustituido antes que se llegará a la primera media hora. Todo muy complicado de entender.

El vicepresidente de Surinam fue titular y jugó hasta el segundo tiempo.

El resultado fue el que debía ser y el pintoresco Inter Moengotapoe terminó cayendo 6-0 a manos del equipo que dirige el argentino Pedro Troglio. El experimentado Ricardo Bengston fue figura al marcar el primer tanto mientras que la figura fue Gabriel Hernández con un doblete que selló el marcador.

Para la vuelta están realmente complicadas para los de Surinam pues no solo deben remontar semenjante desventaja pues Ronnie Brunswijk será baja pero no por lesión ni suspensión. La razón principal es que no puede salir de su país pues tiene orden de captura de Interpol por crímenes de guerra, secuestro y narcotráfico.