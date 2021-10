El "clásico del Pacífico" siempre deja historias. Por lo mismo a días de que Perú reciba a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Royer Vásquez, el Arturo Vidal peruano, conversa con Redgol desde Tacna, donde cuenta cómo vive las horas previas de un decisivo partido.

En plena pretemporada con el Credicoop Moquegua (antes estaba en Credicoop Juliaca), esperan vencer en el próximo partido del 14 de octubre, que le permita ir a las finales en la ciudad de Lima. Pero antes que eso está enfocado en el duelo ante la Roja, donde asegura que el factor Vidal y su ausencia es fundamental para un triunfo peruano.

"Espero que gane Perú y creo que nos va ayudar bastante que Vidal no esté, porque es un jugador que se come la mitad de la cancha de manera increíble, pero estoy seguro que con esto Yoshimar Yotún tendrá más opciones de tirar la pelota", cuenta a Redgol.

Así está actualmente Royer Vásquez, en la pretemporada del Credicoop Moquegua, donde conserv el look de Arturo Vidal.



¿Puede ser también porque Vidal es el que más goles le ha convertido a Gallese?

Estuve con Pedro (Gallese) en la Universidad de San Martín. Hace días también hablaba con él, que me jode por el parecido con el chileno y yo también lo hago. Le digo 'Vidal es el que más te ha hecho goles, huevón'. Es que para nosotros es bueno que no esté, no solo por los goles, también por lo que da en el mediocampo.

¿En cada clásico del Pacífico te recuerdan los hinchas?

Es que por el parecido fue donde más me hice conocido. Me llamaron de muchos lados por el partido, yo también lo estoy esperando y ojalá lo pueda ganar Perú.

¿Todavía conservas el look?

Tengo años con este look, con el parecido, yo sigo así con lo mismo en el fútbol. Tuve la oportunidad de estar con muchos chilenos que vienen de Arica hasta Tacna y contento porque ellos quedaron sorprendidos con el parecido. Al principio pensaban que era el verdadero, pero no.

Cuando jugaba en el Credicoop Juliaca, donde estuvieron cerca de ser campeones de Perú.

¿No ha podido cruzar la frontera, me imagino?

Fuimos en un día libre pero no hay paso por la frontera. Me encantaría conocer, pero la frontera cerrada se complica. Pero acá tuve la oportunidad de encontrarme con muchos chilenos en una pollería, fueron muy amables y eso se agradece porque tuvieron un gran gesto conmigo y con mucho respeto.

¿Fue real que tuvo una conversación con Arturo Vidal?

Fue una conversación mínima por un periodista de Chile, de la cadena Fox Sports. Hablamos algo corto, me dijo 'que increíble el parecido' y al final un 'peruano culiao', pero era de la buena forma. Lo dijo riéndose y se sorprendió con el parecido.

¿Te gustaría conocerlo en persona?

La verdad es que si, entiendo que eso corto que hablamos me dijo que en algún momento se podía dar la oportunidad de conocernos en personas. Para mí es uno de los mejores 6 o medios del mundo, yo siempre he admirado su actitud, como juega, la garra que le mete dentro del campo y se lo hice saber. esperemos que se de para conocerlo en persona, pero poder, como toda persona que admira a un jugador, poder darle un abrazo.

Pese a que algunos peruanos lo increpan por su parecido con Vidal, Royer asegura que sigue con su admiración al "King" aunque, obviamente, quiere que gane Perú.

¿Nunca se pierde la esperanza, Royer?

Va ser en algún momento, es un tipo bastante ocupado porque tiene pocos días libres en sus vacaciones, luego empiezan las pretemporadas en Europa, pero espero que en algún momento se dé y sea un lindo momento para mi.

¿Te siguen molestando por ser el Vidal peruano?

Cuando estoy en la calle hay gente que se queda sorprendida por el partido y gente que se confunde. Pero otros me dicen 'cómo te vas a parecer un chileno cagón', pero son ignorancias de diferencias culturales y cosas que no deberían ser así.

La escuela de fútbol que instauró en la región de Puno, en la ciudad de Juliaca, donde dejó un gran cariño con sus hinchas.

¿Pusiste una escuela de fútbol?

Sí, por el tema de que tenía años jugando en la región de Puno, en la ciudad de Juliaca. La gente en mi país o en las regiones donde voy a jugar trato de dejar bien mi nombre, por eso en Puno que estuve cerca de llegar a la finalísima de Perú, no se dio, pero la gente me incentivó valorando mi trabajo. Por eso eso puse la academia con buenos profesores, yo también tengo una licencia para poder dirigir a los menores.

Lo importante siempre son los niños...

En la región de Puno hay mucho talento, hay muchas academias que solo lucran y no sacan a niños o no les dan la oportunidad de llevarlos a los equipos de Lima. Tengo un niño de 12 años que llevamos a San Martín y ya se quedó, la idea es ayudarlo a que explote.

