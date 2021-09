La temporada de Claudio Bravo con el Betis comenzó un poco complicada pues tras tres partidos de La Liga, el guardameta de la selección chilena ha estado en el banquillo en una carrera con el recién llegado Rui Silva, quien ha tenido buenas actuaciones a pesar de no haber sacado aún su primer arco en cero.

Para el entrenador del cuadro andaluz, Manuel Pellegrini, esto no es ninguna señal que el capitán de la Roja pasará la campaña como suplente y explicó la razón por la que no ha disputado ningún encuentro ahí. "Llegó tarde de las vacaciones porque tuvo que hacer cuarentena tras jugar Copa América", apuntó a la prensa del equipo.

De hecho, dio a entender que fue el propio portero quien le comunicó no sentirse aún preparado para arrancar un encuentro desde el principio. "Hablé personalmente con él y me dijo que no se sentía todavía preparado para jugar", indicó el estratega del cuadro bético, que aún no ha podido ganar en el campeonato español.

Manuel Pellegrini espera un gran rendimiento de Claudio Bravo en la temporada. (Foto: Getty Images)

De igual manera, Pellegrini siente respaldo total por parte del portero en cualquier decisión que tome. "Rui Silva lo estaba haciendo bien, en eso Bravo es muy profesional. No tenía ningún problema en esperar para ponerse al mismo nivel. Su edad, como la de Joaquín, para mí no tiene importancia si su rendimiento es aceptable".

El técnico de Betis también espera contar con Bravo por más temporadas, a pesar de fuertes versiones que hablan de su regreso a Chile. "Ojalá Claudio se quedara más años con nosotros, porque es un líder en el vestuario", puntualizó sobre el jugador que termina contrato a final de la temporada 2021-22.