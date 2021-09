Maximiliano Falcón se ganó rápidamente el cariño y apoyo de los hinchas de Colo Colo, luego de llegar al estadio Monumental en uno de los periodos más complejos en la historia del club y ayudar al plantel de Gustavo Quinteros a luchar por la permanencia.

Afortunadamente hoy Peluca vive días tranquilos y felices en Macul, como flamante monarca de la Copa Chile y líder absoluto del Campeonato Nacional.

Pese a todo lo que ha vivido junto a los albos, el uruguayo aún se sorprende por el alcance de su nombre y el cariño inifinito que genera en la fanaticada alba, y así lo confidenció en conversación con Estelarbet.

El zaguero albo no pudo creerlo cuando se enteró que hay comerciantes vendiendo peluqines inspirados en él. "Y me dijeron que sí, o sea yo no he prestado atención a la gente que anda vendiendo pero, ya pila de gente me ha dicho que andan vendiendo pelucas y me decían 'qué te parece' y es una locura".

El charrúa explicó "venir de Rentistas, que en Uruguay me conocía poca gente y nada, porque creo que rentista lleva 500 personas capaz 600 y acá, a pasar a esta magnitud...".

"Que tanta gente te quiera o demuestre su cariño como se ve en el chat, en la calle también y que ahora vendan pelucas en un estadio, para mí es una locura", confesó el defensor.

Peluca está sorprendido y agradecido por el amor de los albos.

En la misma línea Maximiliano Falcón dejó en claro que aún no logra comprender la enorme popularidad que alcanzó en el Cacique y las inifinitas muestras de cariño que el pueblo albo le manifiesta a diario.

"En realidad no me doy cuenta tampoco todavía, no me doy cuenta de la magnitud de todo, yo creo que con el tiempo o si algún día me toca irme yo creo que ahí me voy a dar cuenta recién", cerró.