Pablo Solari entre lágrimas: “Colo Colo me cambió la vida, me quedaría para siempre acá”

Pablo Solari, una vez más, entró en la historia de Colo Colo con un golazo en el estadio Fiscal de Talca: hace casi siete meses, el Pibe anotó el tanto que salvó de su primer descenso al Cacique y ahora marcó el camino para el 2-0 sobre Everton y el título 13 en la historia de la Copa Chile para un equipo de Gustavo Quinteros que supo renacer desde las cenizas para alzar el bicampeonato de este certamen y acceder, de paso, a la Copa Libertadores 2022 como Chile 4.

Y tras el partido, Solari le agradeció a Gustavo Quinteros. “Siempre le agradecí a él y al cuerpo técnico, confiaron desde que llegué. Por eso puedo hacer mi juego”, dijo el argentino a TNT Sports.

Sobre su “tierra santa”, el Pibe dijo que “esta parece que es mi cancha, me dijeron que hiciera lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Me emociono, tengo lejos a mi familia, recién los llamé y no aguanto las lágrimas, los extraño mucho. No pude ni hablar, me largué a llorar apenas los vi en la videollamada. Es para ellos y toda esta gente hermosa. Es difícil estar lejos de la familia, pero la gente, todo el cariño que me dan, me hacen sentir como en casa, estoy eternamente agradecido”.

Pablo Solari, otra vez héroe de Colo Colo en Talca. | Foto: Guille Salazar

Asimismo, añadió que “Colo Colo me cambió la vida, agradezco a los dirigentes, a todos los que confiaron. A mi familia. No me salían las cosas, pero la perseverancia me llevó a estar donde estoy. Le agradezco a todo el mundo. Me quedaría toda la vida en Colo Colo, pero depende de muchos factores, vamos a disfrutar de acá a diciembre”.

Finalmente, Solari recalcó que “fuimos mejor equipo, somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo. Tenemos lo que ninguno tiene, jugamos como ninguno juega”.