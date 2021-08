Se viene una pasada decisiva rumbo al Mundial de Qatar 2022: las Eliminatorias Sudamericanas vivirán dos jornadas triples, en septiembre y en octubre, y buena parte de la clasificación de la selección chilena estará en 18 puntos en disputa en seis partidos que tendrán, seguramente, una baja durísima para los de Martín Lasarte, toda vez que Alexis Sánchez viene complicado físicamente y al menos para los tres primeros lances es muy probable que no esté.

Consultado al respecto, Jaime Valdés no dudó sobre el reemplazo. Un viejo conocido para él. “Hay varias opciones para reemplazar a Alexis. Me gustaría que fuera Iván Morales, por su momento, el que tuviera la oportunidad. Físicamente está perfecto, está en un momento muy bueno y por qué no darle la oportunidad de acompañar a Edu Vargas”, sentenció en diálogo con ESPN F Show.

De paso, Pajarito contó de Morales que “me gusta verlo así, sabe que le tengo cariño. Él se cambiaba al lado mío, tenemos buena relación, le di muchos consejos y muchas veces lo tuve que retar, porque estaba perdiendo tiempo. Con las condiciones que tiene debería haber explotado años atrás. Aún es joven y qué bueno que entendió que el técnico le dio una responsabilidad, ser el 9 de Colo Colo, que es grande. Debe estar bien físicamente para responder como lo hace ahora”.

“A Chile le irá bien en la fecha triple de las Eliminatorias”



Sobre su pasar en la Roja, Jaime Valdés cree que le quedó algo pendiente. “Siempre quise jugar de niño en Colo Colo y en la selección. Siempre decía eso. Nunca pensé en ir a jugar afuera. Cuando se dio la posibilidad de ir a Italia fue increíble, tenía 18 años y tras un gran año en Palestino se concretó una llegada a un fútbol que en ese momento era el mejor del mundo, con figuras. Sí me hubiera gustado estar más en la selección. Hice años buenos en Italia, pero no había toda la información que ahora sí hay, se sabía poco. Entendía que los técnicos que estaban confiaban más en los jugadores que veían domingo a domingo y podían seguir. Mis campañas no eran tan seguidas porque no había tanta tecnología y no se dio. Me hubiese gustado jugar rendir por la selección como lo hice en Colo Colo”, meditó.

“Yo había hecho tremendos años en Italia, venía jugando en ese nivel y la gente empezó a presionar, el periodismo pidió una oportunidad. No sentía que ese momento era para mí. Era el último partido antes de un Mundial, pasó toda la Eliminatoria, los compañeros se habían sacrificado. No merecía estar en esa última nómina. Me llamaron y vine porque soy profesional, pero sentí dentro de mí que no me lo merecía. Cumplí porque me llamaron de la selección y era un sueño, pero los que fueron al Mundial se lo ganaron. Fue ante México, en el Azteca, en altura, era primera vez que jugaba con el equipo. Me sentí incómodo y no aproveché la oportunidad, pero me quedé tranquilo”, complementó.

Jaime Valdés no tuvo la aventura que hubiera deseado con la Roja. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, el Pájaro sentenció que de cara a lo que se nos viene “creo que nos puede ir bien. Cuando el equipo viene mal o hay presión, los jugadores dan algo más, ese plus que necesita la selección en momentos difíciles, lo han demostrado durante mucho tiempo. Tenemos que confiar en que en esta fecha triple nos va a ir bien. Hay buenos jugadores y siempre han demostrado que cuando se ponen la camiseta de la Roja, rinden. Nos debería ir bien”.